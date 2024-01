CJNG: Desaparición de 9 escorts de Colombia, tras una fiesta privada en Cárdenas, Tabasco

DENUNCIA DEL CONSULADO DE COLOMBIA

El vocero del gobierno de Tabasco, Juan Carlos Castillejos, destacó que el 12 de enero la Fiscalía del estado recibió un comunicado por parte de la cónsul colombiana María Soledad Garzon Forero.

“No tenemos más información... ya se está realizando las investigaciones a partir del escrito de la Cónsul, mientras no se podía hacer nada porque no teníamos conocimiento”, informó la Fiscalía.