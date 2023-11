Clara Luz Flores buscará ser senadora por Nuevo León con Morena

La excandidata a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, anunció que participará en el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para buscar un escaño en el Senado de la República durante el proceso electoral del próximo año.

Fue en un encuentro con los medios de comunicación que la actual secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad (SNS) informó que en los próximos días estará oficializando su registro ante el partido guinda, con la intención de seguir trabajando en pro de su entidad.

Con base en lo que explicó, Flores Carrales tiene el objetivo de crear mejores condiciones para la ciudadanía neoleonés, basadas en la seguridad, el humanismo, la empatía y la honestidad.

“Yo les platico que sí, si me voy a inscribir para aspirar a la candidatura a ser senadora por el estado de Nuevo León. Me interesa el futuro de Nuevo León, me interesa trabajar por Nuevo León”, explicó el miércoles 1 de noviembre.

Sus aspiraciones políticas ya habían sido adelantadas por el morenista Álvaro Suárez, quien también buscará un espacio en la Cámara Alta: “¡Vamos a tener a una mujer que ha dedicado su vida al servicio público! Flores empezó desde sus primeros momentos profesionales”.

Aunque la integrante de Morena es parte del Gobierno Federal, lo cierto es que ha mantenido un perfil moderado desde que perdió la gubernatura del estado del norte del país en 2021, pese a que inició en el primer lugar de las preferencias, además de que fue señalada como presunta involucrada con la secta NXIVM.