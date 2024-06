Claudia Sheinbaum buscará pasar normas sin tener que medir su impacto

Ciudad de México.- La virtual Presidenta Claudia Sheinbaum busca reformar la Ley de Mejora Regulatoria para que las normas enviadas por el Ejecutivo federal queden exentas del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR).

Esto con el fin de evitar obstáculos en áreas estratégicas, según su documento “100 pasos hacia la transformación”.

Entre los casos de excepción del análisis estarían las normativas que emita el titular del Ejecutivo federal y la que sea en materia de seguridad pública, fiscal y defensa nacional, entre otras.

Juan de Dios Barba Nava, presidente de la Comisión Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró preocupante el plan de modificar la ley para exentar las normatividades que proponga el líder del Ejecutivo.

“Nosotros consideramos que la AIR es una herramienta muy eficaz para medir cuál sería la afectación para el ciudadano y nos preocupa que cualquier normativa que salga del poder Ejecutivo federal se le dé por ley esa exención. Me parece que, si bien hay que simplificar todos los procesos, no podemos exentar per se las disposiciones de una sola persona”, manifestó.

Añadió que en los tratados de libre comercio que México tiene con Canadá y Estados Unidos, y la Unión Europea, se prevé la existencia de una herramienta de impacto regulatorio.

“Seguramente habrá casos que tengan que ver con seguridad nacional, con prevención de desastres, o protección civil que ameriten la exención de cualquier tipo de trámites, pero en cuestiones de legislación general, debe de apegarse a lo que se establece desde la Constitución y la Ley de Mejora Regulatoria”, consideró Barba Nava.

Actualmente, dijo, no se hace el Análisis de Impacto Regulatorio cuando se estima que la regulación no tiene ningún tipo de costos para los ciudadanos.

El especialista de Coparmex consideró que el nuevo Gobierno debe poner énfasis en que se implemente la mejora regulatoria a nivel municipal.

“En 2018 se promovió una Ley General de Mejora Regulatoria y se han tenido avances a nivel federal y estatal, pero donde estamos más rezagados es la autoridad municipal. Lo que queremos, es coordinar esfuerzos con el Gobierno de tal manera que logremos la implementación del sistema de mejora regulatoria en todo el País”, comentó.

También se busca crear un Portal Ciudadano de Registro Electrónico de Trámites y Servicios, el cual será el único canal oficial de difusión, consulta e información de trámites o servicios, para brindar certeza jurídica.

Además de la emisión del Expediente Electrónico para Trámites y Servicios, para crear un repositorio digital que integre los documentos electrónicos de las personas.

