Cobran cárteles de la droga ‘impuesto’ por árbol en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAMPS.- Habitantes de Tamaulipas denunciaron que los grupos criminales Los Ciclones y Los Metros, facciones del Cártel del Golfo, cobran a las familias un impuesto por cada árbol que ensombrezca un hogar.

Milenio documentó estos casos y expone la situación de Graciela, cuyo nombre real fue modificado para evitar riesgos.

“Tengo claro cuándo pasó esto, porque fue un día después del cumpleaños de mi esposo: 27 de marzo. Llegaron unas personas que dijeron ser de ‘La Empresa’ (Los Ciclones) y nos dijeron que a partir de ya iban a cobrar por los árboles en las casas”, detalló.

“Se metieron a la fuerza y me contaron cuatro, hasta uno chiquito que le hace sombra al perro cuando se tira encima de la tierra, ahí en el fresco”, narró la persona.

Graciela detalló a Milenio que ese placer gratuito ahora tiene un costo de 100 pesos mensuales y en caso de no pagar con esta cuota la obligarían a talarlo. En su caso, explica que ni ella ni su esposo tienen la fuerza para tirar el árbol.

“Aquí no te perdonan que seas viejo. Todos pagamos. Otros vecinos pagan por la reparación de su casa, por tu carro, por los animales. Aquí no hay nada de eso del respeto a los viejos: no pagas, entonces te matan”, explicó.

Los habitantes detallan que desde la fragmentación del Cártel del Golfo, cada una de estas fracciones ha inventado nuevos impuestos en lod distintos territorios en los que operan.

Por ejemplo, en Tampico Los Rojos cobran por el uso de palapas y sillas a trabajadores en la Playa Miramar o en Soto de la Marina, Las Panteras recaudan por cada nuevo motor de lanca para pescar.

“Nos dijeron que necesitan defender que Tamaulipas siga siendo de los tamaulipecos. Puras estupideces. Lo que no quieren es que se les acabe el negocio de robar y están viendo de dónde sacan para las armas, las balas, todo lo que queremos que ya se acabe”, expresó.

En algunos municipios de Tamaulipas los grupos del crimen cobran hasta un 20 por ciento más por cigarros y alcohol, cuotar por la venta de leña para cocinar, y por tener gallinas, cerdos u otros animales.



Con información de Milenio