Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, acusó a AMLO de ‘politizar’ el caso de su padre en las ‘Mañaneras’

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartara tener la intención de politizar, o hacer una ‘caja china’, el caso del asesinato de Colosio, alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, respondió que si ese no fuera su objetivo, no tendría por qué estar abordando el tema en su conferencia mañanera. Esto se remite a las declaraciones en ‘La Mañanera’ por parte del mandatario federal. Colosio Riojas comentó que lo que debe hacer es permitir a la Fiscalía especializada que siga el curso de la investigación. TE PUEDE INTERESAR: ‘Es muy fácil decir que es una calumnia’, Anabel Hernández desmiente a AMLO “Si no tuviera intención de hacer político el caso, entonces no tendría por qué estarlo mencionando en su Mañanera, y simplemente permitir que la Fiscalía especializada siga el curso de la investigación, así de sencillo”, dijo. En cuanto a la negativa del Presidente, de aplicar la figura del indulto al asesino confeso de su padre, Mario Aburto, Colosio Riojas insistió en que se requiere justicia, no nada más para él, sino para todas aquellas familias que no cuentan con un padre, por motivos de desapariciones.

En ese sentido, criticó que la justicia debe llegar de inmediato y no tener que esperar 30 años para seguir clamando lo mismo. “Hoy lo que queremos es justicia, yo no estoy pidiendo por lo que ocurrió hace 30 años, yo lo que quiero es que hoy no se cometan este tipo de actos, que no se politicen este tipo de casos para distraernos o divertir la atención del público hacia otros temas”.

“No, tratemos estas cosas con mucha seriedad, hay muchos niños que el día de hoy no tienen a sus padres, que están desaparecidos, tenemos mucha gente que se atropella en sus derechos humanos y tenemos muchas cosas que requieren de justicia hoy, antes de que pasen 30 años. Eso es lo que necesita México, justicia, no venganza”. COLOSIO PIDE INDULTO PARA MARIO ABURTO El pasado lunes, el emecista pidió al mandatario que dé ‘carpetazo’ final al asunto, el cuál consideró “ha estado muy manoseado” y la justicia mexicana quedó a deber. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: interponen cuatro denuncias por megafraude millonario de Yox Holding “Cada tres a seis años sale, ‘Vamos a reabrir el caso, vamos a reabrir el caso, vamos a reabrir el caso’. Yo creo que antes deberían de salir a explicar qué es lo que quieren lograr. Este asunto ha estado ya muy manoseado y yo creo que no es justo para la gente, todos, todos, incluida la familia, que estén dando, no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal de sacarle una raja política”. “Apelando a la compasión del Presidente, yo digo que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final este asunto, que permita que, tanto mi familia como México, sanemos”, refirió.

AMLO DICE QUE NO DEBE HABER IMPUNIDAD EN EL CASO COLOSIO Este martes, en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, López Obrador dijo que este es un asunto de estado en el que “no se puede permitir la impunidad”, porque ahora se está involucrando a un segundo tirador en el crimen, presuntamente integrante del Cisen. TE PUEDE INTERESAR: Emplaza EU a Maduro hasta la primavera para rehabilitar a Machado en elecciones “Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo, me pide que yo indulte, quiero contestar de que no puedo hacerlo, sé que él ya no quiere, ni sus familiares saber nada de esto que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar”, dijo el mandatario.

