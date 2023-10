Cómo descargar y usar la app del Buen Fin 2023: Guía definitiva para aprovechar los descuentos y sus beneficios

CÓMO DESCARGAR LA APP DEL BUEN FIN 2023

Para descargar la aplicación oficial de El Buen Fin 2023, únicamente tienes que ingresar a la play store de tu celular y buscar ‘El Buen Fin 2023’, asegúrate que sea ofrecido por CONCANACO SERVYTUR, lo encuentras debajo del nombre en color azul. Una vez que la encuentras da clic en ‘Instalar’ y permite que se descargue.

Según Mariano Serna, presidente de Canaco en Torreón, esta aplicación estará disponible tanto en dispositivos Android como en IOS, para que todos los consumidores puedan disfrutar de las promociones y descuentos que estarán disponibles en esta plataforma.

CÓMO USAR LA APP DE EL BUEN FIN 2023 SI SOY CONSUMIDOR

Al ingresar en la app, te solicitará tu código postal, lo que permitirá que, por medio de geolocalización, identifique las tiendas que se encuentren más cerca de ti. También puedes seleccionar la opción ‘nacional’ para que busque descuentos en los negocios registrados en toda la República Mexicana.

Podrás ingresar la dirección exacta en caso de querer buscar algún lugar específico. Dentro de la app te aparecerán las promociones vigentes únicamente por motivo de El Buen Fin 2023, por lo que si la empresa no se encuentra registrada o no actualiza sus descuentos directamente en el portal, estos no se reflejarán en la app.