Como si fuera sacado de la ficción, un hongo mortal se está extendiendo rápidamente por Estados Unidos, lo que aumenta la presión para encontrar nuevos tratamientos para la enfermedad fúngica grave, señalaron investigadores federales norteamericanos.

Candida Auris, un hongo descubierto hace unos 15 años en Japón, infectó al menos a 2377 personas en Estados Unidos en 2022, frente a las 53 de 2016, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Su rápida propagación a la mayoría de los estados y a más de 40 países ha llevado a los CDC y a la Organización Mundial de la Salud a calificarlo de amenaza creciente para la salud pública. Candida auris tiene una tasa de mortalidad de hasta el 60% y es particularmente riesgosa para las personas mayores o con sistemas inmunes comprometidos. Según los CDD, se propagación se aceleró a un “ritmo alarmante” durante la pandemia.

Para la CDC, este tipo de hongo es una “amenaza urgente” que debe tratarse de inmediato, ya que suele ser resistente a varios medicamentos y se propaga con mayor facilidad en los centros de atención médica. Cabe mencionar que el Candida Auris puede ser mortal, sobre todo, porque puede estar en la piel y el paciente no presentará síntomas.

La doctora Meghan Lyman, autora principal del estudio, dijo que los resultados que han obtenido son alarmantes, sobre todo ante “la necesidad de vigilancia continua”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también contempla a la Candida auris en su lista de patógenos fúngicos prioritarios.

“Los patógenos fúngicos representan una gran amenaza para la salud pública, ya que son cada vez más comunes y resistentes al tratamiento con solo cuatro clases de medicamentos antimicóticos actualmente disponibles”, explicó la OMS.

La amenaza de los hongos va en aumento

La propagación de Candida Auris en Estados Unidos llega en medio de una creciente preocupación por los hongos nocivos para la salud.

A fines del año pasado, la Organización Mundial de la Salud publicó su primera lista de “patógenos fúngicos prioritarios”, incluida la Candida auris.

La organización dice que la incidencia creciente y el rango geográfico de las enfermedades fúngicas pueden deberse al calentamiento global, así como al aumento del comercio y los viajes internacionales.

Candida auris apareció inicialmente como cuatro cepas en cuatro continentes entre 2009 y 2015. Las cuatro cepas ahora se han identificado en Estados Unidos, probablemente introducidas a través de viajes internacionales, dicen los CDC.

La transmisión del hongo dentro de Estados Unidos se debe en gran medida a “prácticas generales deficientes de prevención y control de infecciones en los centros de atención médica”, dicen los autores del nuevo estudio. La mayor parte de la propagación ocurre en centros de atención aguda y en centros de enfermería especializada con capacidad para respiradores artificiales.

¿Qué es la Candida Auris?

La Candida auris, de acuerdo con especialistas, es un tipo de hongo que puede ocasionar infecciones graves que por lo general no mejoran con antimicóticos, ya son resistentes a ellos.

La infección se da principalmente en adultos mayores, pero esto no evita que cualquier grupo sea vulnerable.

¿Por qué es la Candida auris un problema?

Causa infecciones graves. La auris puede causar infecciones invasivas sanguíneas y de otros tipos, especialmente en los pacientes que están internados en hospitales y hogares de ancianos y que tienen muchos problemas médicos. Más de 1 de cada 3 pacientes mueren dentro del mes de haber recibido el diagnóstico de una infección invasiva por C. auris.

Con frecuencia, es multirresistente. Los medicamentos antimicóticos que comúnmente se usan para tratar otras infecciones por Candida con frecuencia no tienen efecto en la auris. Algunas cepas aisladas de C. auris son resistentes a las tres clases principales de medicamentos antimicóticos.

Se está volviendo más frecuente. Si bien la auris tan solo se descubrió en el 2009, la cantidad de casos ha aumentado rápidamente. Desde entonces, se ha reportado en docenas de países, incluidos los Estados Unidos.

Es difícil de identificar. La C. auris puede ser identificada de un modo erróneo como otro tipo de hongo, a no ser que se usen métodos especializados de laboratorio. Identificar la C. auris correctamente es crucial para dar inicio a las medidas destinadas a detener su propagación y prevenir los brotes.

Puede propagarse y causar brotes en centros de atención médica. Como ocurre con otros organismos multirresistentes, como las enterobacterias resistentes a los carbapenémicos (ERC) y los Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina (SARM), la C. auris puede transmitirse en los entornos de atención médica y causar brotes. Puede colonizarse en pacientes por muchos meses, perdurar en el ambiente y resistir algunos desinfectantes que comúnmente se usan en los centros de atención médica.