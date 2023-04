Comuneros bloquean carretera México-Toluca, demandan agua y pagos

Estado de México.- Integrantes de la comunidad de San Jerónimo Acazulco, del municipio de Ocoyoacac y de Acopilco, de la alcaldía Cuajimalpa, bloquean ambos sentidos de la carretera México - Toluca desde La Marquesa, aproximadamente el kilómetro 34.5, demandan agua, la solución de un conflicto por tierras aledañas al Tren Interurbano México - Toluca que se disputan con otra comunidad y reforestación de los bosques.

Juan Gabriel Soler Zúñiga, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Acazulco dijo que mintieron las autoridades desde que construyeron la autopista México -Toluca se comprometieron a reforestar y plantar por cada árbol derribado, 20 más, “pero eso no pasó, solo nos afectaron la zona. No sé en qué parte del mundo lo hayan plantado porque aquí no, y al contrario nos afectaron los mantos freáticos y gracias a este proyecto estamos sufriendo de agua más de 15 mil habitantes de una comunidad”.

Alegó que durante la pandemia hubo muchos decesos por la falta de agua potable y otro de los pendientes, es que el gobierno del Estado de México debe la entrega de un proyecto, pues la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) debió entregar este programa que asegura el agua para la comunidad, además que sería entregado al ayuntamiento y no a la comunidad.