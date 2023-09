‘Hay mucha verdad, pero también inconsistencias’: desmiente Paty Navidad acusaciones del libro de Anabel Hernández

Desde hace día en redes sociales el tema del libro de ‘Las Señoras del Narco, Amar en el Infierno’ se ha mantenido vigente debido a los secretos que supuestamente fueron revelados y compartidos por la periodista mexicana Anabel Hernández. Según la publicación periodística de Hernández, esta reveló que la actriz habría tenido un encuentro con Arturo Beltrán Leyva, narcotraficante conocido como ‘El Barbas’. A pesar de las promesas de lujo y dinero, Navidad habría rechazado sus intenciones. “El libro no es dueño de la verdad obviamente, es una gran mentira porque lo que están diciendo aquí es una gran mentira”, dijo la ex villana de telenovelas.

¿QUÉ DIJO PATY NAVIDAD DEL LIBRO LAS SEÑORAS DEL NARCO? Uno de los espacios que más han sorprendido en el libro ‘Las Señoras del Narco, Amar en el Infierno’, es que según la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo tuvo un encuentro con un presunto líder criminal. “Yo no sé si exista o no exista ese catalogo del que tanto se ha hablado, a mi que me lo comprueben, que me digan ¿Quién tiene mis 700 mil pesos? No jodan”, expresó confiada Navidad. Según el libro, una persona llamada ‘Celeste’ es quien relata los detalles de las actrices que se habrían involucrado con el aparente narcotraficante. De hecho, donde se menciona a Paty Navidad es en el capítulo ‘Cielo Rojo’, en donde aparentemente, la actriz fue llevada a base de mentiras para dar una serenata privada a una persona que cumplía años, quien resultó ser un narcotraficante, por el supuesto pago de 30 mil dólares.

Paty navidad explicando que ya se informó sobre si procede una demanda en contra de Anabel Hernández. Para que se callen el hocico diciendo que las mujeres no demandan porque tienen miedo. Cuando La Sra sabe perfectamente que ninguna demanda va prosperar en su contra. pic.twitter.com/mP8dsh0j97 — Lord Peña (@LuisPea77378920) September 25, 2023

Tras su actuación Paty habría sido llevada a una bodega “repleta de dinero” en donde según él presunto criminal intenta tocar a la artista y se niega, para después irse del lugar sin que le pagaran, de acuerdo al libro. “En esta historia hay mucha verdad, pero también inconsistencias”, dijo Paty al referirse a ese relato que sorprendió a los espectadores incluyendo quienes veían la transmisión en vivo desde YouTube. “Yo venía de Culiacán, llegamos al canto que había un evento de beneficio de Gerardo Alfaro, estábamos juntando fondos para pagar su tratamiento por eso estaba muchísima gente del gremio”, relata Navidad. Paty contó que unas mujeres se acercaron en ese evento y la engañaron de que sería el cumpleaños de “su tío” y ella se dejó convencer para ir a actuar al pariente de las fanáticas.

Salí de ahí integra sana, salva, el señor se portó muy bien conmigo, me dejó ir no pasó absolutamente nada”.

¿A QUIÉN LE CANTÓ PATY NAVIDAD? “Yo no tenía idea de a dónde iba y en el libro también lo relata así, yo iba a hacer una labor bonita”, recordó la reconocida actriz de telenovelas. Aseguró que “el que nada debe nada teme”, para asegurar que no tiene problema de tratar a las personas como personas. “Sí a mí se me respeta yo no voy por la vida jugando ni señalando, perdón es mi forma de ser”. “Hay inconsistencias obviamente dentro de la historia que cuentan, yo no iba con escoltas sino Jugar y Aldo (aparentes amigos de la actriz)”, dice Paty. “Las inconsistencias que hay no cambian el resultado”.

Continuó relatando que sintió que al señor (Beltrán Leyva) ella sí le cayó bien. "Sentí que le caí bien, posiblemente hubiera querido que pasara otra cosa, pero no pasó. Lo que narran en el cuarto y eso pues sí pero no me toqueteó, a lo mejor lo intentó no pasó de ahí. No pasó nada, salimos de ahí le agradezco al señor en donde esté que dijo 'está bien acompáñenla' y gracias", dijo la actriz. Recordó que le ofrecieron un coche, pero ella se negó a recibirlo e incluso aseguró que tiene el mismo coche desde ese tiempo y que no recibió ningún pago en efectivo o automóvil como se especula en el libro. "Salí de ahí integra sana, salva, el señor se portó muy bien conmigo, me dejó ir no pasó absolutamente nada", continuó la cantante.

