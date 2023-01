Con Harry y Meghan el Reino Unido se prepara para otro capítulo del drama de la familia real

LONDRES — Con el aumento de los precios de los combustibles, una economía desacelerada, las huelgas y las largas esperas en las salas de urgencias de los hospitales, a los británicos les caería bien una distracción en un año que, de otro modo, se presenta monótono. Y proviene de una fuente confiable: Enrique y Meghan.

Esta vez, fue el príncipe Enrique quien ventiló más quejas sobre su hermano, el príncipe Guillermo, y el resto de la familia real en un par de entrevistas televisivas para promocionar la publicación de su biografía la próxima semana.

En una de ellas, con la cadena ITV, señaló: “Me gustaría recuperar a mi padre; me gustaría recuperar a mi hermano”, y, al parecer refiriéndose a Guillermo y al rey Carlos III, añadió: “No han mostrado absolutamente ninguna disposición para reconciliarnos”.

En la otra entrevista, con Anderson Cooper en el programa “60 Minutes” de la CBS, Enrique acusó al Palacio de Buckingham de plantar historias negativas sobre él y su esposa, Meghan, y de negarse a defenderlos ante los ataques difamatorios de los tabloides londinenses. “Llega un momento en el que el silencio es traición”, dijo.

Las entrevistas se transmitirán el domingo por la noche, dos días antes de que Penguin Random House publique la biografía de Enrique, “Spare”, que los expertos en la realeza esperan que proporcionen información más dura sobre la ruptura real; sin embargo, no está nada claro si el libro será el último acto de este prolongado drama familiar.

Se rumora que Meghan podría escribir su propio libro revelador sobre su matrimonio con Enrique y el trato que recibió de su familia. La pareja tiene un acuerdo de programación multimillonario con Netflix, que el mes pasado transmitió el documental de seis partes “Harry & Meghan”, que recibió muy buenas calificaciones y trata sobre su amarga separación de la familia real en 2020 y su nueva vida en el sur de California.

En el sitio web de su empresa, Archewell Productions, Enrique y Meghan afirmaron que su objetivo era “producir programación que informe, exalte e inspire”. Entre otros proyectos, están produciendo un documental sobre los atletas que participaron en los Juegos Invictus, una competencia deportiva para militares retirados iniciada por Enrique, quien prestó servicio en Afganistán.

No obstante, el valor comercial y cultural de la pareja sigue muy ligado a su relación controvertida con la Casa de Windsor. Las entrevistas de televisión y las afirmaciones contenidas en el libro de Enrique garantizan que su historia permanecerá en las pantallas de televisión y en las portadas durante al menos un tiempo más.

El martes, los fragmentos de las entrevistas de Enrique aparecieron en casi todos los tabloides londinenses, con titulares casi idénticos.

“Enrique: Quiero recuperar a mi padre y a mi hermano”, publicó el Daily Express. “Quiero a mi papá y a mi hermano de vuelta”, redactó el diario Sun. “Enrique: Me gustaría recuperar a mi padre y a mi hermano”, repitió The Daily Mail. Incluso Times of London y Daily Telegraph publicaron en portada su lamento por Guillermo y Carlos.

Solo el Financial Times tomó otra decisión y declaró que “la recesión en el Reino Unido será la más profunda y prolongada”, mientras que un par de periódicos mantuvieron el foco en la crisis del Servicio Nacional de Salud y las huelgas de transporte que están paralizando gran parte del país.

Este es el tipo de distracción que los chismes de la familia real han proporcionado durante mucho tiempo al atribulado público británico. Hasta ese punto, la pareja está participando en el mismo espectáculo de pan y circo que Enrique ha denunciado con tanta frecuencia.

En su entrevista con Cooper, Enrique volvió a quejarse de lo que, según él, es una relación transaccional y profundamente cínica entre el palacio de Buckingham y la prensa sensacionalista. Los asistentes de relaciones públicas de la realeza, dijo, compiten para presentar a sus jefes de la mejor manera posible. Esto puede implicar “filtrar” información poco favorecedora sobre otros miembros de la realeza a periodistas selectos, a quienes se les da todo “en bandeja de plata”, explicó, y que luego añaden la leyenda obligatoria “sin comentarios” del palacio para sugerir que la información procede de otra parte.

“El lema de la familia es ‘nunca te quejes, nunca te expliques’, pero es solo un lema”, dijo Enrique. Tras bastidores, hubo quejas y explicaciones “interminables”, narró, muchas de ellas perjudiciales para él y Meghan.

Para la entrevista británica, Enrique eligió a Tom Bradby, un corresponsal de ITV que cultivó una estrecha relación con el príncipe y su esposa. Bradby le hizo la primera entrevista a Meghan, durante un viaje por el sur de África en 2019, en la que reveló la profundidad de su infelicidad con la vida real. “Gracias por preguntar, porque no mucha gente me ha preguntado si estoy bien”, le dijo Meghan.

Bradby parece haber conseguido sacar a relucir su tema de nuevo. Enrique aseguró que había buscado un acercamiento, pero que fue rechazado por su hermano y su padre, una afirmación rebatida por una persona vinculada al palacio. “Creen que es mejor mantenernos como los villanos de alguna manera”, dijo Enrique.

El Palacio de Buckingham no ha hecho comentarios sobre los fragmentos, en consonancia con la ausencia de respuesta al documental de Netflix. Hace poco, Carlos anunció que invitarían a Enrique a su coronación en mayo, lo que sugiere que le gustaría superar el rencor y desempeñar un papel sanador en la familia.

Vernon Bogdanor, profesor de Gobierno en el King’s College de Londres y autor de varios artículos sobre el papel constitucional de la monarquía, aseguró que Carlos “ha evitado entrar en polémicas con Enrique y Meghan”.

Guillermo también guarda silencio, aunque los expertos en la realeza dijeron que eso era menos una señal de una inminente reconciliación que del abismo entre los hermanos. Los periódicos londinenses han informado que la familia espera que el libro de Enrique muestre una rudeza particular hacia Guillermo, aunque el palacio también está preparado para la posibilidad de que su distanciamiento con Carlos tenga más protagonismo que en la serie de Netflix.

Enrique contrató como escritor fantasma a J. R. Moehringer, un novelista y experiodista que escribió las biografías del campeón de tenis Andre Agassi y del fundador del calzado deportivo Nike, Philip Knight. Esos libros sugieren que Enrique profundizará en su vida emocional, incluido su dolor por la muerte de su madre, Diana, la princesa de Gales.