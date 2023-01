‘Abre’ el príncipe Harry la caja de ‘secretos reales’; asegura hubo agresiones físicas de su hermano William

El príncipe Enrique afirma en su muy esperado libro de memorias que su hermano, el príncipe Guillermo lo atacó física y verbalmente durante una discusión furiosa por su relación en deterioro, reportó el diario The Guardian el jueves.

Por aparte, el sitio de celebridades, Page Six reportó que el libro alega que Guillermo y su ahora esposa Catalina motivaron a Enrique a usar un uniforme nazi en una fiesta de disfraces de 2005. Enrique se ha disculpado en varias ocasiones y ha calificado la decisión como uno de los más grandes errores de su vida.

“Caí sobre el plato del perro, que se rompió bajo mi espalda, las piezas me cortaron”, citan al libro. “Estuve acostado ahí por un momento, aturdido, después me puse de pie y le dije que se marchara”.

Supuestamente en el libro, Harry afirma que él y su hermano, el príncipe William, dijeron que acogerían a Camilla en la familia, pero pidieron a su padre que no se casara con ella, calificándola como “la otra mujer ”, según ambos medios.

De igual forma otros medios internacionales han reportado que el príncipe Harry afirma en el libro que “suplicó” a su padre, ahora rey Carlos III, que no se casara con Camilla , ahora reina consorte, y que temía que fuera una “’madrastra malvada”.

En fragmentos publicados previo a la entrevista completa, Enrique dijo a ITV que la casa real lo había presentado a él y a Meghan como “villanos” y “no habían mostrado ninguna voluntad de reconciliación en lo absoluto”. Dijo a CBS que la negativa del palacio para defenderlo a él y a Meghan de los ataques era una “traición”.

Las autoridades palaciegas se han negado a hacer comentarios sobre las acusaciones de Meghan y Enrique.

El libro también explica las razones de su título en inglés ‘Spare’, que significa de repuesto en español, dijo The Guardian. El diario señaló que Enrique recuerda las presuntas palabras de su padre a su madre, la princesa Diana, el día de su nacimiento: “¡Maravilloso! Ahora me has dado un heredero y uno de repuesto, mi trabajo está hecho”.