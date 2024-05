Condena de Fofo Márquez sería reducida; no sería juzgado por tentativa de feminicidio

“Cuando yo levanto mi denuncia, yo llego con dos videos, uno me lo dio una señora con un carro gris, fue la que lo paró (...) Le pedí a la Fiscalía que me proporcionaran el video del C4 y me decían que no porque era parte de lo que iban a integrar como pruebas, yo les decía que los quería hacer virales. Me dijeron que tenía que esperar a que se integrara una carpeta y se tuviera la orden de aprehensión, y que lo tuvieran a él completamente detenido, para no alertarlo, porque según él ha comentado que tiene mucho dinero y tenían miedo de que se fuera del país”, dijo en entrevista con la periodista Inés Moreno.

A una semana de la nueva audiencia, Rodolfo ‘N’ se mantiene en una zona identificada como “el búnker”, espacio lejos de la población.

Según fuentes citadas por agencia Kadri, el creador digital ha sido víctima de violencia de parte de otros reos, información que refuerza versiones de que su familia paga fuertes cantidades de dinero para garantizar su seguridad.

En una de las pocas audiencias en las que Rodolfo ‘N’ se ha dirigido a la jueza, aseguró que dentro del Penal de Barrientos, “su cabeza tiene precio”.

Con información de medios