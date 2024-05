Conductor fumó aceite de marihuana y tomó fármacos antes del choque donde murieron ocho mexicanos

Juan Sabines, cónsul de México en Orlando, dijo a los medios de comunicación en español que siete trabajadores, tres de los cuales se encontraban en estado crítico, seguían hospitalizados desde el miércoles por la tarde.

Sabines dijo que se habían puesto en contacto con las familias de los ocho trabajadores que murieron en el accidente.

También dijo que inspectores de la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos estaban realizando inspecciones en el lugar de trabajo, y el cónsul animó a los trabajadores a llamar a la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo con denuncias anónimas si tenían algo que informar sobre el empleador. El Departamento de Trabajo no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

En el informe de arresto del conductor de la camioneta, los policías estatales dicen que Howard tenía los ojos rojos y llorosos, y que arrastraba las palabras después del choque, del que dijo no acordarse.

Le dijo a un investigador de la Patrulla de Caminos de Florida que había estrellado el coche de su madre contra un árbol al esquivar a un animal unos días antes, y que el lunes por la noche había tomado dos medicamentos anticonvulsivos y medicación para la hipertensión, además de fumar aceite de marihuana. Dijo que se despertó unas cinco horas más tarde y que conducía hacia una clínica de metadona donde recibe medicación diaria para una vértebra astillada, según la declaración jurada.

Howard entonces falló varias pruebas de sobriedad y fue arrestado, dijo la Patrulla de Caminos de Florida.

Le dijo a un juez por teleconferencia desde la cárcel el miércoles que trabaja de forma independiente como pintor y colocador de paneles de yeso, no tenía dependientes y tenía 700 dólares en el banco y ningún otro activo. Howard tenía la cabeza vendada y llevaba una bata protectora que se suele dar a los presos en vigilancia para prevenir suicidios. El juez le negó la libertad bajo fianza, le asignó un defensor público y fijó su próxima comparecencia en la corte para el próximo mes.