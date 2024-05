Confía AMLO en que se levante plantón de la CNTE para evitar enfrentamientos

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que confía en que el plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Zócalo se retire antes del 29 de mayo.

Ese día se llevará a cabo el cierre de campaña de la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, y espera que ocurra esta disolución para evitar roces y enfrentamientos, como pasó durante la marcha de la “Marea Rosa”.

El titular del Ejecutivo Federal señaló que la decisión de levantar el plantón es de la CNTE, pero recalcó que se está avanzando en sus demandas.

López Obrador señaló que por falta de información se pensaba que su gobierno había instalado las vallas que dividió la Plaza de la Constitución, lo que originó un enfrentamiento entre los manifestantes y maestros, pero luego aclaró que la colocación fue por parte de los organizadores del movimiento.

“Ojalá (que levanten el plantón), yo no quería que lo hicieran así, precisamente para evitar los roces, pero no podemos forzar a nadie, ni usar la fuerza. En el sexenio pasado no se podía usar el Zócalo”, expresó.