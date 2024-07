Construyen condominios en Tulum cerca de nidos de tortugas, denuncian

Cancún, QR. Ambientalistas denunciaron que un grupo empresarial construye un desarrollo condominal muy cerca de la zona de anidación de tortugas, en Xcacel Xcacelito, en Tulum, con lo cual violan todos los preceptos legales; además, la construcción de departamentos se realiza sin los permisos correspondientes ante los tres niveles de gobierno.

También sobrepasan la densidad permitida y no ha atendido el mandato de un juez de distrito, que ordenó detener la edificación.

La integrante de la agrupación Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), Antonella Vázquez, advirtió que los desarrolladores mienten de inicio, pues informan que el desarrollo condominal es de siete niveles y 24 departamentos, a fin de obtener el permiso del ayuntamiento de Tulum.

Pero al obtener la licencia estipulan que será para un edificio de cinco niveles y 16 departamentos, ambos en una superficie de 730 metros.

La ambientalista denunció en rueda de prensa que desde noviembre de 2023 detectaron la edificación y comercialización de un edificio de siete pisos y 24 departamentos. En diciembre de ese año, la organización pidió informes a las autoridades sobre el desarrollo.

No obstante, en el municipio les dijeron que no había entregado ninguna licencia de construcción en la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable (Sedetus), la cual depende del gobierno federal, también les respondieron que no habían emitido ninguna constancia estatal.

Y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sostuvo que tampoco autorizó ninguna Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

A principios de 2024 la construcción inició con varias demandas para detener el proyecto; sin embargo, no paró y las autoridades no hicieron caso.

En febrero los activistas interpusieron un juicio de amparo, pero hasta marzo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la construcción.

Los desarrolladores exhibieron una licencia de obra digital concedida ilegalmente por el ayuntamiento, pues antes de obtenerlo debieron presentar la MIA, gracias a ello clausuró los trabajos.