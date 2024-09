Continuará Infonavit con alta morosidad los próximos 5 años en niveles de 18 y 19%

El elevado Índice de Cartera Vencida (ICV) de 18.94 por ciento que ha alcanzado el Infonavit se mantendrá en niveles de 18 y 19 por ciento en los próximos 5 años, para luego empezar a bajar a un rango de entre 12 y 15 por ciento, que es el que debía tener, anticipó Carlos Martínez.

El director general del organismo explicó en entrevista que la principal causa de la cartera vencida récord que registra el Instituto es porque aún hay 1.2 millones de derechohabientes que tienen hipotecas en Veces Salarios Mínimos (VSM), de las cuales el 70 por ciento viene de sexenios pasados.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO confirma su apoyo a Sheinbaum por su polémica decisión de no invitar a Felipe VI en su investidura

Indicó que si bien esas cuentas inflan el saldo de la cartera emproblemada, por estar en salarios mínimos, la expectativa es que en el siguiente lustro estas se van reestructurando, a la vez que se vaya logrando también una mayor mediación con los créditos que ya están en litigio, a fin de recuperar esos saldos.

Martínez descartó que en algún momento el Infonavit haya pensado en vender o sacar de su saldo esos activos, tal como lo hace la banca comercial.

Aclaró que esa no ha sido la política del Instituto y que derivado de la “cobranza social” aplicada en este sexenio, hoy el organismo está captando al mes 2 mil millones de pesos de derechohabientes, en contraste con los 600 millones mensuales captados de clientes morosos. en la pasada Administración.

“Quien espere un bajón (en la cartera vencida) de no sé cuánto mañana, está perdido en el tiempo porque así no se maneja la cartera, a menos que se vendiera o se sacara del balance, pero son dos políticas que no hemos hecho y que el nuevo Gobierno no va a hacer”, afirmó.