Contratos ‘sí deben existir, pero mis hijos no tienen nada que ver’, dice AMLO

“Sí, deben de existir, pero mis hijos no tienen nada que ver” , contestó al ser cuestionado por una periodista en la mañanera.

El mandatario sostuvo que los contratos probablemente existen, pero no están relacionados con sus hijos.

Además, cuando la comunicadora le preguntó si algunos de los involucrados eran amigos de sus hijos, dijo que “algunos sí”. Sin embargo, negó conflicto de intereses.

El mandatario tachó de “calumnia” un artículo del portal LatinUs, del periodista Carlos Loret de Mola, que revela que una red de amigos de su hijo Andrés Manuel López Beltrán ha obtenido contratos por 100 millones de pesos (unos 5,55 millones de dólares) de la Administración federal.

Asimismo, aseveró que “no hay ningún problema, nada”, ni conflicto de interés en los contratos que obtuvieron empresas de allegados a López Beltrán de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Ante esto, acusó a Loret de Mola de ser “especialista en montajes” y realizar “periodismo mercenario”.

“Está demostrado que es un especialista en montajes y, si tiene pruebas de corrupción, que vaya a la Fiscalía, pero no (lo hace), es la consigna de que la calumnia cuando no mancha tizna, pero no hay ningún problema”, remarcó.