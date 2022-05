Controladores han documentado 30 ‘incidentes’ en el espacio aéreo por rediseño

José Alfredo Covarrubias, titular del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) aseguró que el rediseño del espacio aéreo ha provocado un aumento en el número de incidentes aéreos, aunque no todos se reportan ni se investigan adecuadamente.

Sostuvo que en el último año han documentado 30 incidentes, de un total de 100 en todo el país. Afirmó que el 40 por ciento ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Dijo que el incidente de aproximación de esta semana no es el único, pero éste se conoció a nivel nacional gracias al video que se viralizó en redes sociales.

“Y hay incidentes más graves, sí, más graves que como no tenemos video, como no tenemos la información el video este oficial porque los radares este los tiene SENEAM y entonces esa información no la podemos obtener nosotros. Si la tuviéramos y la hacemos pública, cometeríamos un delito”.

La versión oficial

El incidente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “no está relacionado con el rediseño del espacio aéreo”, sino que “es un tema local y específico”, señaló Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes, en entrevista en Aristegui en Vivo.

Calificó como falsas las versiones que afirman que Víctor Manuel Hernández renunció porque no quería despedir a los controladores involucrados en este incidente. En cambio, sostuvo que ya tenía varios señalamientos y antecedentes, por lo que aseguró que su renuncia ayudará “a desprender la situación”.

Con información de medios