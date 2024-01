Corte de EU falla a favor de México en demanda contra fabricantes de armas; SRE lo celebra

Registros judiciales señalan que esta decisión fue emitida en el juicio que mantiene el Gobierno de México contra varias empresas como Smith & Wesson Brand Inc., Barret Firearms Manufacturing, Inc., Beretta U.S.A. Corp y Glock Inc.

“Se revoca la sentencia del tribunal de distrito que sostiene que la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas prohíbe los reclamos por daños de Estados Unidos Mexicanos;

“Se devuelve el asunto al tribunal de distrito para continuar con las diligencias concordantes con el dictamen emitido”, agrega la resolución.

TE PUEDE INTERESAR: SRE reconoce ante CIDH que México enfrenta una situación de emergencia por tráfico de armas