Crisis migratoria: en la carrera presidencial, nadie le atora

El 18 de diciembre de 2014, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley 113-278, a la que el gobierno de Barack Obama bautizó como “Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil en Venezuela”. Diseñada para impactar al sector petrolero, que significaba 95 por ciento de las exportaciones del régimen de Nicolas Maduro, la ley derivó en siete órdenes presidenciales entre marzo de 2015 y agosto de 2019, que terminaron por generar una crisis humana entre cuyos saldos se cuenta el éxodo de unos ocho millones de venezolanos.

El espectro de la devastación en Venezuela no es único en la región. Países como Nicaragua, Honduras o Haití viven bajo gobiernos totalitarios, envueltos por la miseria y la violencia, los grandes detonantes de las olas migratorias que atraviesan México desde 2017. Contrario a lo que se veía antes, en las caravanas van ahora familias completas, infantes, mujeres y hombres mayoritariamente jóvenes, menores a los 33 años. La dimensión de la crisis puede verse en tres registros, como los nueve millones del primer trimestre de 2022, los siete y medio millones de enero de 2023 o las 10 mil detenciones diarias efectuadas por agentes estadounidenses a lo largo de la frontera con México en diciembre pasado.

TE PUEDE INTERESAR: Ecuador: el nuevo modelo del ‘narcoterror’ latinoamericano

En octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reunió a un puñado de líderes latinoamericanos en Palenque para desarrollar fórmulas que den solución al origen de la expulsión. Maduro fue uno de ellos y ahí se refirió al boicot impuesto por los Estados Unidos. Se trata, dijo “de medidas criminales, inmorales, extorsionistas, torturantes” que, de levantarse, revertirían el drama venezonalo en cosa de un año. Lo dicho en la cumbre quedó para la anécdota, puesto que el principal aludido no fue partícipe. La diáspora en Venezuela alcanza los 7.7 millones, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), equivalente a la cuarta arte de su población actual.

López Obrador ha insistido en que solo un programa de inversión de los Estados Unidos contribuirá a retornar la estabilidad en los países expulsores. Pero la idea se resbala en la clase política de ese país, que desde las presidenciales de 2016 hizo del tema migratorio parte principal del debate interno. Este año, los estadounidenses habrán de elegir presidente. Todo indica que la contienda se dará entre Joe Biden, quien busca la reeleción, y el expresidente Donald Trump, quien ha barrido en el primero de los caucus, llevando a decibelios mayores el discurso antiinmigrante.

En México, que se apresta para las elecciones más numerosas de su historia, la crisis obliga no solo a incluir perspectivas y soluciones probables entre quienes aspiran a gobernar, sino a la anticipación de estrategias convenientes al país y no a las demandas que pudieran surgir de su vecino del norte. Dentro del panorama interior, el tránsito de millones de migrantes constituye una amenaza real. El traslado de personas, lo mismo que el secuestro y la extorsión de las que son víctimas, alimenta la red criminal de la que forman parte no solo grupos de la delincuencia organizada, sino a elementos de seguridad, políticos y funcionarios públicos, lo que diluye la esencia del Estado mismo.

Durante tres décadas, dice Armando Sánchez Barragán, investigador de migraciones internacionales y procesos políticos de Estado (UAM-Azcapotzalco), la población en los países del área se ha visto vulnerada gracias a la aplicación de políticas neoliberales. La consecuencia inmediata se refleja en la degradación de los sistemas de salud, de educación y en el ámbito laboral, lo que invariablemente termina por desatar miseria, violencia y crimen.

“Hablamos de problemas estructurales, de instituciones públicas que no cumplen con sus obligaciones y desatienden a vastos sectores de la población. No se cumplen objetivos económicos y sociales, solo se favorece a los grandes capitales extranjeros, a las grandes transnacionales y eso solo se logra mediante la modificación de las leyes que permiten el control fiscal de las financieras internacionales. Es lo que hemos visto en buena parte de los países de la región”, explica.