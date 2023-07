Critica AMLO uso de espectaculares para promocionar a ‘corcholatas’

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió durante su conferencia matutina a los aspirantes que no usen espectaculares al afirmar que este tipo de publicidad ya no funciona para posicionarse entre la población.

“Ojalá y no lo hagan, ojalá no lo hagan, que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X. González. No sé si los estén contratando pero si lo están haciendo no estarían actuando correctamente”, mencionó.

“Ellos lo deciden, pero ya nada de eso sirve. Si fuese por espectaculares, ya hubiese levantado Xóchitl”, comentó el mandatario federal.

Un ejercicio realizado por diario Reforma indica que en las principales avenidas de Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, están colocados 170 espectaculares de cuatro precandidatos.

La cifra podría ser más amplia, ya que el aspirante presidencial de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que en sus recorridos por el país ha realizado su propio conteo en el cual enlista 915 espectaculares.