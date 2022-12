Critican a edil de Cuernavaca por comentarios sobre sexoservidoras

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, recibió fuertes críticas de legisladoras federales y locales tras declarar que las mujeres dedicadas al sexo servicio pueden ser identificadas “por la actitud, por la forma de vestir que siempre prejuzga”.

Una de las legisladoras que elevó su protesta por la declaración del edil, propuesto por el PAN para contender por la alcaldía de Cuernavaca, fue la senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarena, y desde tribuna pidió al edil una disculpa pública a las mujeres que se dedican al sexo servicio.

Sin embargo, el expresidente de la Barra de Abogados de Morelos respondió que a las personas que practican el sexo servicio que se sientan ofendidas, “con una sola que me diga ‘te equivocaste, me ofendiste’, haré la explicación y disculpa más amplia que merezcan, pero no me conduciré en respuesta a personas que desde sus altos sitiales pretenden ganar reflectores en un tema que no tiene ese sentido”, dijo en referencia a la legisladora de Morena.

El jueves de la semana pasada, Urióstegui Salgado fue entrevistado al terminar un evento sobre la trata de personas en el Ayuntamiento de Cuernavaca, en el cual dio a conocer que se pretende regular la “prostitución” y lo que se busca desde esta administración es evitar que se siga dando la explotación sexual de las personas, pero admitió que en ocasiones sale del control de la autoridad saber quién lo ejerce de manera voluntaria, como una forma de obtener recursos para mantener a su familia o quiénes lo hacen obligados por terceras personas.

LEER MÁS: ‘No vamos a ocultar las cifras’; presenta FGJ-CDMX su ‘Atlas de Feminicidios’

En ese contexto fue cuestionado sobre cómo se regulará y señaló que se desea evitar, pero no a través de la prohibición sino a través de oportunidades de empleo a las personas que se dedican a esta actividad, en otros tipos de trabajo con ingresos y no tengan que soportar el contacto físico con personas a cambio de dinero.

En tal sentido, apuntó que ofrecerán cursos de cortes de cabello, manicure y cocina para que no sea la falta de conocimientos o habilidades el motivo que los induzca a mantenerse en este ejercicio.

A la pregunta de cómo encontrarán a las personas respondió: “Se les ha invitado a quienes se sospecha -no podemos afirmar- que ejercen esta actividad en el centro de la ciudad y calles determinadas” y agregó que “por la actitud, por la forma de vestir que siempre prejuzga, pero que es un indicio y al acercarse y sugerir que puedan tomar los cursos no se les cuestiona si ejercen o no la prostitución, simplemente se les hace la invitación”.

A casi una semana de esas declaraciones este día el edil capitalino dijo que los comentarios que emitió fueron descontextualizados y segmentados por algunas personas, incluso, invitó a que revisen las conferencias para que entiendan el contexto en el que se vierten y advirtió que no tocará el tema porque entonces sí estaría abonando a la estigmatización de este sector de la población.