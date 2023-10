‘¿Cuántos mexicanos tienen que ser tomados como rehenes?’, así reprocha Loret de Mola a AMLO su neutralidad ante el terrorismo de Hamas

El periodista también le reprocha al Presidente que no haya condenado al grupo extremista palestino Hamas y que tampoco haya calificado como masacre lo que hizo en territorio de Israel contra civiles.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE ) informó que tiene conocimiento que al menos dos mexicanos fueron tomados como rehenes por el grupo islamista. Se trata de Ilana Gritzewsky y Orion Hernández Radoux, cuyos identidades no fueron confirmadas por la cancillería, pero sí por sus familiares.

Al respecto, añade que aunque México sea un país pacifista, ello no “choca con indignarse y desaprobar contundentemente una situación tan atroz como la que Hamas propinó a Israel y a una docena de naciones, entre ellas México, que tienen ciudadanos entre las víctimas”.

CDMX.- El periodista Carlos Loret de Mola asevera que no puede haber neutralidad ante el terrorismo de Hamas y reclama al presidente Andrés Manuel López Obrador que hasta el momento no haya hecho un posicionamiento firme y enérgico al ataque contra Israel , donde hay mexicanos tomados como rehenes.

Esta no es la primera vez que el mandatario toma postura neutral en conflictos bélicos, pues ya lo hizo antes con Rusia cuando invadió territorio ucraniano.

“No lo hizo cuando circularon las primeras imágenes de los terroristas acribillando a los jóvenes en un festival de música que, por cierto, era en favor de la paz. No lo hizo tampoco cuando se difundió −por el gobierno mismo− que había mexicanos entre los rehenes de Hamas, a los que amenazaba con matar uno por uno en la vía pública.

‘ABIERTA HIPOCRESÍA’

Carlos Loret de Mola expone en su artículo que la postura neutral del mandatario no tiene que ver con el “principio de no intervención”, sino que se trata de una abierta hipocresía, pues ha habido ocasiones en sí ha tomado postura sobre acontecimientos políticos en otros países.

Como ejemplo el periodista pone el supuesto fraude denunciado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, o cuando Pedro Castillo fue destituido como presidente de Perú, o cuando se puso del lado de Nicolás Maduro a quien Juan Guaidó le disputó la presidencia de Venezuela.

“Este es el Presidente que se puso del lado de Donald Trump cuando acusó de fraude electoral a Joe Biden. Este es el Presidente que condenó al gobierno de Bolivia cuando la presidenta Jeanine Áñez persiguió a Evo Morales. Es el que sigue sin reconocer a Dina Boluarte como presidenta de Perú porque sacó a su amigo Pedro Castillo...

“Que no nos venga con el cuento de la no intervención. No es sólo una contradicción. Es una abierta hipocresía”, critica Loret de Mola.