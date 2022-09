Durante su espacio los martes en la conferencia mañanera del presidente López Obrador el funcionario apuntó que el gobierno federal no tiene que declarar que el cubrebocas deje de ser obligatorio “ porque nunca lo fue”.

“Especificamos que en México no íbamos a acudir a medidas de fuerza, hacer obligatorio para las personas el cumplir determinadas acciones. No lo es la vacuna, no es obligatoria, aunque recomendamos muchísimo que la gente se vacuna y hemos logrado cobertura del 92 por ciento en personas adultas.

“No lo es el cubrebocas y México ha sido uno de los países, el pueblo de México, uno de los pueblos que más utiliza el cubrebocas y que durante más tiempo ha utilizado el cubrebocas.

“Entonces, seguimos convencidos que, informando, persuadiendo, explicando la importancia que tienen las distintas medidas de salud pública, se logran los cambios más profundos, porque el pueblo de México adopta esas decisiones”, expuso López-Gatell.

“En este momento con índices de contagio mínimos, posiblemente los menores que hemos tenido, no sólo en México, sino en general en el mundo donde ya todos los países están en una sincronía de reducción de la epidemia, el cubrebocas es aun de menor utilidad. Esa es la situación del cubrebocas”, añadió el subsecretario de Salud federal.

