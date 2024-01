Cuestiona AMLO a Zedillo sobre Fobaproa, salario y trenes

Con la visita de Ernesto Zedillo a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó cuatro cuestionamientos al ex presidente sobre el Fobaproa, las pensiones, la falta de aumento al salario y su trabajo en una empresa beneficiada en su gobierno.

En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador refirió que en “administraciones neoliberales” hubo rezago en materia laboral y se refirió a Zedillo, quien se prevé que participe en un foro empresarial en la Ciudad de México este miércoles.

López Obrador lanzó cuatro cuestionamientos directamente al ex presidente Zedillo:

“1. ¿Por qué convirtió las deudas privadas de unos cuántos en deuda pública, el Fobaproa?, porque lo traen de expositor, como Aznar de España, todo este bloque conservador, que conteste eso.

“2. Que conteste ¿por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador, al jubilarse, no va a recibir, si no se hubiese modificado, porque ya se hizo un cambio y se va a hacer otro, no iba a recibir ni el 50% de su salario?, ¿qué lo llevó a dañar a los trabajadores?, ¿por qué lo hizo?, ¿no sabía lo que iba a significar esa reforma a las pensiones?, ¿hicieron mal el cálculo, la corrida financiera?

“3. ¿Por qué durante su Gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo el poder de compra del salario?

“4. ¿Por qué desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar de asesor a la empresa estadounidense que le entregó los ferrocarriles nacionales?”, concluyó López Obrador.

El Presidente dijo que buscará revertir todas esas condiciones con el paquete de reformas constitucionales que entregará al Congreso de la Unión el próximo 5 de febrero.

“Ahora estamos buscando revertir todo esto, lo que voy a presentar el día 5 es en esencia el regreso del espíritu y la letra a la luz de los nuevos tiempos de lo que fue la Constitución original de 1917.

“Eso es lo que voy a plantear, que la Constitución del 17 vuelva a ser la Constitución que garantice las libertades, la democracia y sobre todo la justicia social, porque lo que más se vulneró en el periodo neoliberal fue lo relacionado con la justicia social”, acusó.