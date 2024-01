Cuestiona Nikki Haley si Trump es ‘mentalmente apto’ para ser presidente

WASHINGTON.- La exembajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, quien busca la candidatura a la presidencia cuestionó si el expresidente Donald Trump es mentalmente capaz de servir a la nación.

Estas declaraciones ocurren luego de que el exmandatario republicano confundiera a Haley con la representante demócrata por California, Nancy Pelosi, durante un mitin.

“Anoche, Trump estaba en un mitin y sigue mencionándome varias veces por qué no tomé medidas de seguridad durante los disturbios en el Capitolio. ¿Por qué no manejé mejor el 6 de enero? Ni siquiera estaba en DC el 6 de enero. No estaba en el cargo entonces”, mencionó.

“Dicen que se confundió, que estaba hablando de otra cosa, que estaba hablando de Nancy Pelosi. Me mencionó varias veces en ese escenario. La preocupación que tengo es, no estoy diciendo nada despectivo, pero cuando se trata de las presiones de la presidencia, no podemos tener a alguien más a quien cuestionemos si está mentalmente apto para hacer esto. No podemos”, enfatizó.

Cuando Trump abordó el tema del asalto al Capitolio en 2021, el expresidente dojo: “Nikki Haley, ya sabes, ¿sabes que destruyeron toda la información, todas las pruebas, todo?”.

“Todo esto, por muchas cosas como que Nikki Haley estaba a cargo de la seguridad. Le ofrecimos 10 mil personas, soldados, Guardia Nacional, lo que quieran. Lo rechazaron. No quieren hablar de eso. Son personas muy deshonestas”, mencionó.

Donald Trump ha insistido en que la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazó las medidas de seguridad que ofreción su administración el 6 de enero.