Necesita el mundo a Donald Trump en la presidencia de EU: Boris Johnson

CDMX.- El exprimer ministro británico Boris Johnson compartió en su columna semanal en el diario The Daily Mail su opinión sobre un posible regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos.

“Una presidencia de Trump podría ser justo lo que el mundo necesita”, dijo el expremier británico.

TE PUEDE INTERESAR: Destaca Joe Biden que ‘ha disminuido’ tráfico de fentanilo a Estados Unidos

“Los resultados de los caucus de Iowa han explotado como un trueno en todos los lugares de encuentro de alto nivel. Y la reacción ha sido siempre la misma: simplezas, habladurías, pánico”, agregó Johnson.

“Me cuentan que en las fiestas de Davos, la elite progre global se ha puesto a temblar tan violentamente que se podía escuchar el hielo resquebrajándose en sus cócteles negroni”, menciona en su columna.

El exmandatario británico cita una publicación de The Economist para partir a su opinión de por qué Donald Trump podría ser la mejor opción para el panorama internacional.

“Según The Economist: ‘Donald Trump representa la mayor amenaza para el mundo en 2024’. Ahora me encanta The Economist. Pero me pregunto si hay alguien en su personal que piense que podrían estar exagerándolo un poco. ¿La mayor amenaza para el mundo? ¿Triunfo?”, cuestionó.

“Si nos fijamos en los hechos, realmente podemos argumentar (y también puedo hacerlo ahora) de que una presidencia de Trump podría ser justo lo que el mundo necesita”, expresó.

Johnson dejó en claro que en esta percepción no deja a un lado el mandato del demócrata Joe Biden y mucho menos minimiza el “atroz” error de Donald Trump del 6 de enero de 2021 y los disturbios que siguieron en el Capitolio.

“Debería haber aceptado de buena gana la decisión de los votantes. Pero al final esto debe ser un asunto del pueblo estadounidense, y todo indica que no creen que se le deba prohibir volver a ocupar el cargo, como tampoco se debería prohibir a algunos demócratas de alto rango después de haber denunciado rotundamente la legitimidad de las estrechas victorias electorales de George W. Bush en 2000 y 2004”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR: Nikki Haley ha navegado la interna republicana durante 20 años. Eso podría ser imposible con Trump

“Las personas razonables pueden ver que Trump no es, en realidad, un aspirante a dictador, y han llegado a resentirse por lo que parecen artimañas legalistas para destituirlo como candidato”, mencionó.

Boris Johnson aseguró que entre más frenético es el esfuerzo por cancelarlo, más fuerte se vuelve. “Cuanto más amargamente sus enemigos hacen justicia contra él, más imparable parece ser”, expresó.

“Todos necesitamos crecer y acostumbrarnos a la perspectiva. Si hace lo correcto y respalda a los ucranianos (y creo que lo hará), una presidencia de Trump puede ser una gran victoria para el mundo”, finalizó.