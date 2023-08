Cultivos de temporada enfrentan estragos en Zacatecas y Durango; frijol y maíz principales afectados

Carmelo Fernández, productor de maíz y frijol del municipio de Guadalupe Victoria, aseguró que actualmente, apenas el 10 por ciento de las 50 mil hectáreas de superficie original, aún cuenta con sembradíos vivos. Debido a que entre junio y julio apenas se registraron lluvias en el sector, solo se sembraron poco más de 140 mil hectáreas de frijol y 120 mil hectáreas de maíz.

Señaló que del original sembradío de frijol, solo sobrevive entre el 10 y 15 por ciento, que podría morir en los siguientes días si no hay lluvias que humedezcan el suelo. El maíz no escapa a esta sequía, más del 15 por ciento de temporada sigue vivo, pero ya se comienza a secar, aunado a esto, el gusano cogollero lo está atacando; ya que no está listo para su recolección, no hay nada que pueda hacer al respecto.

SEQUÍA EXTREMA AFECTA A DURANGO

Las 60 mil hectáreas de avena, 30 mil de cebada y entre 10 mil y 15 mil de trigo, no brotaron debido la falta de humedad. De acuerdo al Monitor de Sequías en México, de los 29 municipios de Durango, 33 se mantienen con algún grado de sequía; de ellos, Canatlán, Durango, Otáez, Pueblo Nuevo, San Dimas y Santiago Papasquiaro fueron reportados con sequía extrema este año.

Por su parte, Cuencamé, Guadalupe Victoria, Hidalgo, Indé, Nombre de Dios, Peñón Blanco, Poanas, Pánuco de Coronado, Rodeo, San Bernardo, San Juan del Río, San Pedro del Gallo, Santa Clara y Vicente Guerrero se encuentran con registro de sequía moderada.

Zacatecas no tiene un panorama diferente. La falta de lluvias en los últimos meses ha afectado a los cultivos, de tal manera que los productores de frijol, maíz y calabaza tengan la peor cosecha del siglo XXI, superando a la del 2013, en donde múltiples incendios se esparcieron en diversas zonas del territorio mexicano por la falta de humedad.

TE PUEDE INTERESAR: A pesar de la sequía y el mal clima, Arteaga se posiciona en segundo lugar como productor de manzana a nivel nacional

EN ZACATECAS LOS SEMBRADÍOS ESTÁN EN RIESGO

Las 250 mil hectáreas de frijol, calabaza y maíz, de las 600 mil que se planeaban sembrar por temporada a principios de año, se encuentran en riesgo de secarse, se encuentran estresadas por la falta de agua, según lo dio a conocer, Ramiro Hinojosa, dirigente de los productores de la leguminosa en el municipio de Sombrerete.

Alertó que las precipitaciones han sido tan escasas en la región “que ni siquiera dan para producir forrajes. Las autoridades no están haciendo un uso adecuado de los recursos, porque apenas están entregando fertilizantes. ¿Para qué, si no hay casi nada sembrado?”, esto después de que las autoridades agropecuarias entregaran semillas de avena y fertilizante como parte del proyecto de apoyo emergente para labriegos.