“Excelente y mucho mejor si no es en campaña”, “Una mujer con un gran corazón Dios la bendiga siempre”, “Qué bonito como sigue llevando sonrisas para los más vulnerables a causa del mal tiempo siga siempre de esa manera nunca cambie por nada del mundo bendiciones”, o “Te queremos Mafer”, son algunos de los comentarios realizados por distintos internautas, quienes no juzgan su pasado y agradecen lo que realiza en el presente.

Su postulación generó controversia en las redes sociales. Las críticas se centran en su labor en la plataforma digital y sobre si está realmente preparada para enfrentar las problemáticas del cantón Simón Bolívar, que está inmerso en la ola de inseguridad que afecta a Guayas y al país.

El mismo ex presidente de la República Rafael Correa la defendió en agosto pasado en una entrevista radial ante los cuestionamientos. En ese entonces pidió no satanizar su pasado a la que era conocida en redes sociales como la ‘Reina de Onlyfans’.

“Hay de la farándula capacitados... Hemos recibido críticas al respecto, pero sí creo que es una exageración. De más de once mil candidatos, uno es una modelo del cantón Simón Bolívar de Guayas que no la conozco... Vayan vean el perfil de esa chica, comunicadora social, estudiante de derecho, con fundación para ayudar en la lucha por la violencia contra la mujer. Tampoco caigamos en esa trampa de satanizar esas cosas, no se la pone por modelo se la pone por capaz, cuidado discriminamos profesiones u ocupaciones que tal vez no compartamos”, aseguró Correa.