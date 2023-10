Declaran culpable a sujeto que mató a Sofía Morales con una bebida con cocaína

Ciudad de México.- Un año y medio después de la muerte de Sofía Morales, un Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpable a Mauro Antonio Martínez Valentín, por el delito de feminicidio contra la joven de 17 años, quien falleció el día de su graduación, el 8 de abril de 2022, debido a una intoxicación provocada cuando el agresor le suministró cocaína y nafazolina en una bebida alcohólica.

De acuerdo con reportes periodísticos, el próximo 16 de octubre, dicho Tribunal determinará la individualización de la pena y se conocerán los años que deberá pasar en prisión.

Sin embargo, el feminicida fue absuelto por los delitos de corrupción de menores y tentativa de feminicidio contra otras dos mujeres jóvenes que presuntamente también fueron intoxicadas por él.

La audiencia de sentencia se celebró en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde el hermano de Sofía Morales, Daniel Morales, declaró a medios:

“Hoy esperamos que se haga justicia, realmente lo que esperamos es un fallo a nuestro favor (...) que todas las movilizaciones y marchas que se han llevado a cabo, pues hoy más que nunca sean visibles”.

El tío de Sofía Morales, Gerardo Partida, puntualizó en su cuenta de la red X que la sentencia esperada es de 155 años en prisión: “Por ahora se consiguió que él no salga jamás a matar a más mujeres mexicanas”.

También lamentó: “Desafortunadamente, ahora los colectivos feministas NO nos acompañaron, entiendo que ya no es MEDIÁTICO el caso y ya no les interesa”.

Sofía Morales fue asesinada la noche que festejaba su graduación de la Preparatoria Número 4 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el bar “Marvelous”, ubicado en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Ahí el feminicida le ofreció a ella y a otras dos jóvenes una bebida alcohólica adulterada con las sustancias mencionadas.

Según los reportes, tras ingerir las bebidas, Sofía perdió el conocimiento y sus compañeras también comenzaron a manifestar signos de malestar, por lo que solicitaron una ambulancia y los servicios de emergencia, los cuales las trasladaron a un hospital público de dicha colonia, lugar al que Sofía Morales llegó sin signos vitales.

En un primero momento, el feminicidio fue clasificado como homicidio culposo, pero un día después, el 9 de abril de 2022, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó en su cuenta de Twitter, ahora X, que la muerte de Sofía Morales era investigada bajo el protocolo de feminicidio.

Proceso reportó que una vez que el caso fue clasificado como feminicidio, la Fiscalía Especializada para Investigación del Delito de Feminicidio, en coordinación con elementos de la Policía de Investigación (PDI) y personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, ejecutaron las diligencias necesarias para establecer la participación de Mauro Antonio Martínez Valentín en el feminicidio.