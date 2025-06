¿Quién es Andrea Chávez?... la morenista que busca la presidencia en el Senado y su grado de estudios

A su salida de la plenaria del grupo parlamentario, Chávez señaló:

“Todavía estamos conversando con el grupo parlamentario, voy a publicar pronto [un comunicado] con la decisión que tome”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Se destapa Andrea Chávez? Analiza buscar la Presidencia del Senado

Aunque no confirmó su intención de competir, dejó claro que la posibilidad está abierta y que anunciará su postura en los próximos días.

FERNÁNDEZ NOROÑA TAMBIÉN PODRÍA BUSCAR LA REELECCIÓN

El actual presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, tampoco ha descartado buscar mantenerse en el cargo. En su tradicional conferencia ‘Lunera’, declaró que aún no toma una decisión al respecto:

“¿Eso quiere decir que no la buscaré? Tampoco. No he tomado ninguna determinación”.

Añadió que está dispuesto a regresar al pleno como senador y acatar lo que decida su bancada, reconociendo que su paso por la presidencia ha generado opiniones divididas.

Cabe destacar que la presidencia del Senado se renueva cada año legislativo, por lo que Noroña concluirá su periodo el próximo 31 de agosto.

¿QUIÉN ES ANDREA CHÁVEZ Y CUÁL ES SU TRAYECTORIA?

Andrea Chávez Treviño nació el 8 de marzo de 1997 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y es considerada una de las figuras más jóvenes e influyentes dentro del movimiento de regeneración nacional. En 2020 obtuvo su título en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Antes de llegar al Senado, se desempeñó como secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en 2022. También formó parte del equipo de formación política y estrategia electoral del partido, consolidando su imagen como una operadora política cercana a las bases.

Su juventud y estilo directo han captado la atención de simpatizantes y opositores por igual, convirtiéndola en una voz relevante en la nueva generación de legisladores de izquierda.

POLÉMICA EN CHIHUAHUA POR PROMOCIÓN ANTICIPADA

Recientemente, Andrea Chávez se vio envuelta en una controversia por presunta promoción personal anticipada. En su estado natal, ofreció servicios médicos y ambulancias gratuitos que incluían su nombre e imagen, lo cual fue interpretado como una estrategia proselitista fuera de tiempo.

Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los militantes y legisladores de Morena a respetar los tiempos electorales, exhorto que llevó al partido a emitir nuevos lineamientos de conducta interna para evitar adelantamientos políticos.

¿CUÁNTO GANA UNA SENADORA COMO ANDREA CHÁVEZ?

Además del poder político, el cargo de senadora conlleva beneficios económicos relevantes. Según el Manual de Remuneraciones de 2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación, la dieta neta mensual de un senador federal asciende a 131 mil 700 pesos.

A ello se suman prestaciones como:

• Aguinaldo de 40 días

• Seguro de vida institucional

• Prima vacacional

• Apoyo para adquisición de lentes

• Aportaciones a seguridad social

Estas condiciones son parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, y aplican a los 128 senadores que integran la Cámara Alta.

DATOS CURIOSOS SOBRE ANDREA CHÁVEZ

• Es una de las senadoras más jóvenes en la historia del Senado mexicano.

• Fue impulsora de foros juveniles y feministas durante su etapa universitaria.

• Tiene una fuerte presencia en redes sociales, donde promueve iniciativas y comparte contenido político.

• Su cercanía con figuras clave del obradorismo, como Mario Delgado y Citlalli Hernández, la ha posicionado como una posible heredera del movimiento a futuro.

TE PUEDE INTERESAR: Garantiza Sheinbaum producción de combustibles ante conflicto en Medio Oriente

¿UNA NUEVA ETAPA PARA EL SENADO CON ANDREA CHÁVEZ AL FRENTE?

El proceso para definir la nueva presidencia del Senado está en curso y se anticipa una negociación intensa dentro del bloque mayoritario. Si Andrea Chávez oficializa su candidatura y logra el respaldo de sus compañeros, se convertiría no solo en la senadora más joven en ocupar la presidencia de la Mesa Directiva, sino también en un símbolo del relevo generacional dentro de la 4T.

Su formación académica, experiencia en estructuras partidistas y conexión con el electorado joven podrían darle el impulso que necesita. Mientras tanto, el Senado se prepara para una nueva etapa que, con o sin Chávez al frente, definirá buena parte de la agenda política nacional.