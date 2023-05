‘Defender mi vida no es un delito’; Roxana Ruiz pasará 6 años en prisión por asesinar a su agresor

“ Esto apenas comienza; Roxana es una víctima. Esto es un acto de justicia para todas las mujeres”, acusó. Por su parte, Ruiz alegó sentirse triste y decepcionada de la justicia: “Me encerraron 9 meses, me dan una sentencia; si yo no me hubiera defendido, sería yo la muerta ”.

No obstante, la defensa de Roxana ahora tiene un plazo de 10 días para apelar esta sentencia , donde se podría reducir, o incluso, lograr que sea absuelta del crimen; al respecto, su abogado, Ángel Carrera , indicó que “esta pena no está justificada” y la joven no regresará a prisión.

Roxana, quien además es madre de familia, reiteró que seguirán luchando, “para seguir con mi hijo, tratar de vivir”; durante su audiencia, estuvo acompañada por Comité en defensa de la Libertad de Roxana, la colectiva Asamblea Vecinal “Nos Queremos Vivas” Neza, la activista Araceli Osorio, madre de Lesvy, quién fue víctima de feminicidio, y otras mujeres feministas.

LOS HECHOS

El 8 de mayo de 2021, Roxana salió de trabajar y, de regreso a casa, se encontró a una persona que conocía, un grupo de personas a las que no, y a Sinaí, quien le pidió asilo, señalando que, “por la inseguridad”, quería irse a su hogar. Luego de convivir con sus amistades, se dirigió a su casa en compañía de su agresor.

Una vez en su hogar, el hombre abusó sexualmente de ella: “Me empezó a quitar la ropa, me golpeó, me violó. Yo estaba en shock. Pasé momentos horribles, sentí su aliento, sus manos cuando me penetró”, narró en una carta pública.

Ante el medio, Ruiz golpeó a su agresor y alcanzó a asfixiarlo con una camiseta hasta quitarle la vida. Sin embargo, le asustaba confesar el crimen, por lo que decidió ocultar el cuerpo, cortándolo y metiéndolo a una bolsa negra, pero fue detenida mientras intentaba deshacerse de Sinaí.

Pasó nueve meses en prisión preventiva oficiosa, hasta que un juez de Primera Instancia retiró la medida cautelar y ordenó que Roxana continuara su proceso en libertad, no obstante, ya se estimaba que la madre de familia podría volver a prisión, incluso, ella lo intuía.

“Sé que seré condenada por defender mi cuerpo, por defenderme como mujer, por haber castigado a mi agresor, por no haberme quedado callada, y por haber actuado. Ahora que estoy recluida me pongo a pensar que las leyes y la sociedad son injustas, tal vez debí dejar que mi agresor se saliera con la suya, se fuera y me dejara tal vez muerta o herida. Para no tener que vivir esto que vivo”, escribió.

Fue el pasado 10 de mayo de 2023 cuando se le declaró culpable de homicidio por “uso excesivo de la legítima defensa”, y una jueza señaló que Roxana no se detuvo a tiempo para que su agresor conservara la vida.

“Quiero reacomodar mi vida, porque ni trabajar puedo; quiero que esto termine y poder ser feliz con mi hijo”, aseguró Ruiz, recordando que vive con el pesar de haber asesinado a su agresor, sin embargo, reitera que “era su vida o la mía”.