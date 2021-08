Defensa de Anaya es deleznable, acusa Gertz Manero; ‘seguirá averiguación en su contra’

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, advirtió que a pesar de “todas las campañas e infundios” que han surgido en torno al caso del ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, seguirá adelante con la averiguación en su contra, ya que no se trata de un asunto de votos, sino de su implicación en el caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción y traición a la patria más graves en México y América Latina.

“ No es como lo quieren plantear quienes están haciendo una defensa que me parece que es francamente deleznable. No. Es un asunto de fondo, es un asunto del patrimonio de todos nosotros “, recalcó al participar, a través de una plataforma digital, en la reunión plenaria de los senadores de Morena, respondió a pregunta expresa del senador José Narro.

El fiscal Gertz Manero resaltó que la trasnacional Odebrecht “vino a a México a corromper todo el sistema político para poderse apoderar de los recursos petroleros de nuestro país”, particularmente en el sexenio pasado. El encontró, dijo, un expediente congelado , que reactivó, junto con una carpeta que Pemex presentó de inmediato, “lo que nos permite descubrir la corrupción e iniciar un procedimiento en contra del señor (Emilio) Lozoya, sujeto ahora a proceso.

Resaltó que el ex director de Pemex “logró escapar del país, por una infiidencia , creyó que nosotros no lo íbamos a encontrar nunca, pero lo encontramos, lo trajimos y está sujeto a proceso. Detalló que Lozoya Austin se acogió a la figura jurídica que permite a un procesado dar a la autoridad información valiosa y verídica a fin de conseguir “una consideración que la propia ley señala”.

Aclaró que a Lozoya Austin no se le ha dado esa consideración todavía. “Simplemente el juez le decretó una libertad procesal para que pudiera darnos todas las pruebas que acumulado para permitirnos esclarecer ese enorme fraude y esa traición a este país”.

Expuso asimismo que “ afortunadamente lo hemos logrado y hemos ido ganando, a pesar de campañas verdaderamente incansables”, a los implicados en los sobornos de Odebrecht, los hemos ido procesando, los hemos ido trayendo a México, los hemos ido vinculando a proceso y hemos ido obteniendo las órdenes de aprehensión y las formales prisiones” y es el caso de Anaya.

“Hemos podido ir probando, con toda precisión, ante los jueces que no es el caso de una persona que recibió un dinero y que votó en un sentido no, es el caso de una corrupción a nivel del Estado para entregar los bienes de la nación a cambio de recibir prebendas, de recibir dinero, eso es quizá uno de los escándalos en contra de la integridad y del patrimonio de nuestro país más importante”.

Gertz Manero respondió también a una pregunta del senador de Tamaulipas, Américo Villarreal, a quien aseguró que sólo es “cosa de tiempo”, porque el caso está ganado.

“El asunto usted y yo y todos lo sabemos, se va a resolver, no podemos ir en contra del amparo, no podemos ir en contra de las estructuras de carácter procesal, pero el asunto está ganado, es cosa de tener paciencia, yo tengo la certeza, la Fiscalía no ha dejado de trabajar en ese asunto ni un sólo día...”

Por otra parte, en su exposición inicial, sostuvo que en las dos últimas administraciones no lograron una reducción del índice delictivo federal, como se ha logrado durante estos tres años, lapso en el que los ilícitos federales disminuyeron 27 por ciento.

El titular de la FGR sostuvo también que se redujo, en un 68 por ciento, el rezago en las carpetas de investigación y a través de mecanismos alternativos de solución de controversias, se resolvieron 13 mil asuntos y se recuperaron seis mil 250 millones de pesos por reparación del daño para las víctimas.