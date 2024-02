Del ‘yujab tu wok de tok’, al ‘juay de rito’; López-Dóriga recuerda su error en T.V. tras polémica de Xóchitl Gálvez (video)

Luego de que la candidata presidencial por el PRI y PAN, Xóchitl Gálvez, fuera criticada en redes sociales por su pronunciación en inglés de la frase ‘you have to walk the talk’, el periodista mexicano Joaquín López-Dóriga recordó el error que cometió cuando entrevistó a Anthony Hopkins hace más de 10 años en televisión.

Gálvez pronunció un discurso en The Wilson Center de Washington D.C, en este la candidata lanzó un comentario dirigido hacia el presidente de Estados Unidos que le valió la burla de los internautas. Tras la polémica, ella misma salió a las calles ‘a aprender cómo se dice’ correctamente.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué significa ‘yujab tu wok de tok’ y por qué Xóchitl Gálvez es tendencia? Exhiben pronunciación de candidata en video

En su cuenta oficial de TikTok, Gálvez compartió un video en el que le pregunta a los estadounidenses por la pronunciación de la frase, donde la mayoría coincide con ella: “YuJabTuWokDaTok”.

RECUERDA LÓPEZ-DÓRIGA SU FAMOSA PREGUNTA ‘JUAY DE RITO?’

Tras la viralidad del clip de Gálvez en redes sociales, el periodista recordó el bochornoso momento que vivió cuando entrevistó al actor Anthony Hopkins por el estreno de la película ‘The Rite’, en 2011.

“Así es, Juat de Rito”, recordó el comunicador luego de compartir cómo Xóchitl Gálvez salió a las calles a aprender pronunciación.