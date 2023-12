Demanda diputado Mauricio Prieto a petista por atentado en su contra, en Michoacán

CDMX.- El diputado federal del Partido de la Revolución Democrátiva (PRD), Mauricio Prieto Gómez, interpuso una demanda en contra del diputado del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona del Partido del Trabajo (PT), a quien señala por el atentado que sufrió en Tarímbaro, Michoacán.

En una entrevista que concedió a El Universal relató que en las últimas semanas el legislador petista lo ha amenazado y lo culpa de cometer diversos delitos, pero sin presentar pruebas o denuncias ante las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: Encuentran cuerpo de Luisa Fernanda en Puebla; la reportaron como desaparecida en Acapulco

“El tema de denunciar a este diputado del PT, que se llama Baltazar Gaona, es porque tengo ya señales muy claras de que él ha estado insistiendo, por varias vías, que algo me podría pasar. Ya tiene rato haciendo denuncias en contra mía, acusándome de diversos delitos, sin poder comprobar ni uno solo de ellos”, expresó el legislador.

Mauricio Priero afirmó que las acusaciones en su contra y el ataque del que salió ileso ocurren por una disputa política, ya que Gaona buscaría reelegirse como diputado local y tener control sobre la alcaldía.

“Él trae un tema político, porque en la elección anterior perdieron la alcaldía contra nosotros, y hoy (este viernes) quieren buscar la alcaldía a través de uno de sus hermanos, y el reelegirse a la diputación local. Y creo que se les ha ido complicando, todos los días, por todo lo que han hecho. Ni siquiera han trabajado, como tal, pero yo atribuyo a que todos estos hechos, más las encuestas lo pusieron nervioso, y trató de amedrentarme, pero no lo va a lograr”, advirtió el diputado.

Prieto señaló que el diputado Baltazar Gaona lo acusó de ser hace unas semanas de ser responsable de la masacre de una familia en Tarimbaro, caso por el cual tampoco presentó pruebas.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncia EZLN caravanas por el 30 aniversario del levantamiento

“Lamentablemente, hace dos o tres semanas, en el municipio de Tarimbaro hubo un hecho cruel, donde apareció una familia, y entre la familia, dos niños, sin vida. El atribuía a que el presidente municipal era el culpable, y también me culpaba a mí”, expresó.

“Pedía, indirectamente, que de alguna u otra manera, seguramente, que algo nos iba a pasar. Nunca ha podido presentar una prueba, son solo dichos, son solo cosas que las publica en sus redes sociales, se sube a la tribuna a señalar sin poderlo comprobar, no ha puesto una sola denuncia, no ha presentado una sola prueba. Obviamente no las tiene porque es mentira lo que ha estado diciendo”, subrayó el legislador perredista”, explicó.

Con información de El Universal