Demócratas publican las declaraciones de impuestos de Donald Trump, tras seis años

Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron el viernes las declaraciones de impuestos de seis años del expresidente Donald Trump en uno de sus actos finales antes de devolver el poder a los republicanos la próxima semana.

La publicación de los documentos, que abarcan los años de 2015 a 2020, es el capítulo final de una larga batalla legal entre el expresidente de 76 años y el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, que demandó en 2019 en busca de la ayuda financiera de Trump.

Las declaraciones, que incluyen la redacción de información como números de cuentas bancarias y del Seguro Social, abarcan casi 6000 páginas, incluidas más de 2700 páginas de declaraciones individuales de Trump y su esposa, Melania, y más de 3000 páginas de declaraciones de las entidades comerciales de Trump.

Los republicanos del comité se opusieron a la publicación y dijeron a principios de esta semana que “los demócratas están empuñando una nueva arma política al divulgar información fiscal confidencial a pesar de afirmar que se hizo con un propósito legislativo legítimo”.

El comité publicó algunos de los hallazgos más notables la semana pasada en un resumen ejecutivo de 29 páginas , incluido el hecho de que Trump reclamaba regularmente grandes pérdidas, lo que reducía sus pagos de impuestos.

Trump y su esposa reportaron ingresos negativos en cuatro de los seis años fiscales entre 2015 y 2020, según las revelaciones iniciales.

Los Trump reportaron ingresos positivos por una suma de $24.3 millones en 2018 y $4.4 millones en 2019. La pareja pagó casi $1 millón en impuestos en 2018 y $133,445 en 2019.

En 2016 y 2017, la factura de impuestos federales de los Trump fue de solo $750. En 2020, el entonces presidente reportó una pérdida de $4.7 millones y pagó $0 en impuestos federales. El Congreso prohibió que las empresas de Trump, incluidos hoteles y campos de golf, recibieran ayuda federal para la pandemia de COVID-19 ese año.

El comité liderado por demócratas dijo que necesitaba las declaraciones de impuestos para revisar el programa de auditoría obligatorio del IRS para presidentes. El resumen ejecutivo del panel indicó que encontró que “solo se inició una auditoría obligatoria y ninguna se completó durante los cuatro años [de Trump] en el cargo”.

Trump afirmó durante la campaña de 2016 y a lo largo de su presidencia que no podía publicar los documentos debido a las auditorías del IRS. Sus adversarios políticos especularon que sus declaraciones de impuestos podrían haber demostrado que es menos rico de lo que dijo, incluso socavando su condición de multimillonario.

El senador Mitt Romney (R-Utah), el candidato presidencial republicano de 2012, dijo en 2016 que “tenemos buenas razones para creer que hay una bomba en los impuestos de Donald Trump. O no es tan rico como dice que es, o no ha estado pagando los impuestos que esperaríamos que pague o tal vez no ha estado dando dinero a los veterinarios o a los discapacitados como nos ha dicho que ha estado haciendo”.

Trump, quien rechazó su salario presidencial de $400,000 mientras estuvo en el cargo, criticó la publicación inminente en un video publicado el viernes pasado en su plataforma Truth Social, diciendo que “en un abuso de poder escandaloso, el Congreso demócrata radical obtuvo y filtró ilegalmente mis declaraciones de impuestos personales”. , que solo muestran que he tenido un éxito tremendo: ha sido un período de tiempo increíble”.

Trump, que busca una revancha contra el presidente Biden en 2024, instó a que el “precedente” se aplique ahora a su sucesor.