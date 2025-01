Lolita Cortés es hospitalizada de emergencia; revela que se desmayó 20 veces y su estado de salud actual

“Resulta que fui a dar al hospital por presión alta, porque yo sufro de presión alta y me puse muy, muy mal. Al parecer tuve varios desvanecimientos, más de 20, y me mandaron a descansar” , expresó la cantante.

La cantante y actriz mexicana Lolita Cortés reveló a través de sus redes sociales que esta semana tuvo que ser hospitalizada debido a problemas de presión arterial alta, lo que le provocó al menos 20 desmayos. La ex jueza de ‘La Academia’ informó que se encuentra estable y bajo tratamiento, además de hacer un llamado a sus seguidores para cuidar su salud cardiovascular.

Los médicos le indicaron que debe permanecer en reposo por al menos tres semanas para evitar nuevas complicaciones. En su mensaje, Lolita Cortés aceptó que su estado de salud actual fue consecuencia de no seguir su tratamiento de manera adecuada, lo que la llevó a un deterioro rápido.

“Estaré descansando yo creo que unas tres semanitas, pero esto fue culpa mía porque no me tomé los medicamentos. Ya me sentía bien”, explicó.

LOLITA CORTÉS HACE UN LLAMADO A LA CONCIENCIA SOBRE LA PRESIÓN ARTERIAL Y SUS RIESGOS

La artista aprovechó la ocasión para advertir sobre los riesgos de la presión arterial alta y la importancia de no desatender la salud cardiovascular. Señaló que muchas personas subestiman esta condición sin saber que puede ser fatal.

“Mi gente, de verdad, es bien peligrosa la presión alta. Hay mucha gente que se va por presión alta. Más gente se va por presión alta que por una enfermedad como el cáncer, cuídense”, advirtió la cantante.