Denuncian a conductor de Didi por robar 140 mil pesos a pasajero, app no coopera para ubicarlo

La mujer, que inicialmente hizo la denuncia en redes sociales, aseguró que Gerardo ya presentó una denuncia ante el Ministerio Público, no obstante, la aplicación de transporte privado se rehúsa a cooperar para dar con la identidad y ubicación del chofer que habría realizado el robo.

“Espero esto se pueda solucionar lo antes posible. Con ese dinero iba a pagar el préstamo que me hizo un amigo, además un abogado para pagar sus servicios para poder ver a mi hija, ya que su mamá no me la deja ver”, dijo al medio.

“Se me hizo fácil confiar en él, pues en otras ocasiones he mandado cosas costosas en el servicio de delivery por esa misma aplicación y nunca me había pasado algo por el estilo”, agregó el hombre para el diario.

