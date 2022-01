Desafueran a magistrado por denuncia de abuso sexual contra la sobrina de 15 años de su ex

El pleno del Congreso de Jalisco, erigido en jurado de procedencia, retiró el fuero al magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, José de Jesús Covarrubias Dueñas, para que enfrente el juicio por abuso sexual infantil y corrupción de menores, ante el hostigamiento recurrente a una adolescente de 15 años de edad, cercana a su familia.

La sesión en la que se discutió el tema fue a puerta cerrada, comenzó a las cinco de la tarde con 39 minutos del martes, con dos horas de retraso a lo previsto, y concluyó pasada la media noche de este miércoles.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, José María Martínez, informó que el retiro de la inmunidad que gozaba Covarrubias Dueñas no implica que se haya juzgado el fondo del asunto, o que se le decrete su culpabilidad.

Más para leer: Suprema Corte decidirá si prescribe la acción penal en casos de abuso sexual infantil

Aseguró que el proceso estuvo apegado a toda norma, “descarto cualquier riesgo de que el magistrado pudiera valerse para echar abajo la resolución de su desafuero, fue por unanimidad, no hubo diferencia, hubo un convencimiento pleno de todos los elementos de prueba que se valoraron en el desarrollo de la sesión, inclusive nosotros comentamos los elementos de prueba que apreciamos por parte de la Fiscalía, lo cual generaba nuestro ánimo para votar”.

“Había un convencimiento por parte de todos los presentes, y fue por unanimidad, lo que es muy complicado de lograr. No puedo asegurar que no ocurra alguna otra cosa, pero en mi condición, lo que haga el presunto responsable respecto a lo que determinamos nosotros, no habrá de cambiar las cosas”, agregó.

Covarrubias Dueñas no acudió a la sesión, solamente estuvieron presentes sus abogados defensores, José Rentería y Cecilia Isunza, quienes rechazaron hacer declaraciones.

También estuvo presente el fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez, quien expuso, en entrevista que: “El procedimiento establece una doble fórmula, que puede ser la imputación mediante cita, o una solicitud de orden de aprehensión, esa valoración la tiene que hacer el Ministerio Público tras un análisis de las constancias, circunstancias propias del hecho”.

Te podría interesar: Sacerdote de Tabasco acusado de acosar sexualmente a hija ¡de la mujer con quien vive!

Agregó que hasta ahora el magistrado está localizable, “ya no tenemos impedimento legal alguno. Con esta decisión se podrá actuar”.

Habrá más juicios en contra del magistrado

Por otra parte, el magistrado ha interpuesto varios recursos legales, por éste y otros procesos, como el de su ex pareja, Blanca, quien es tía de la adolescente que fue su víctima; estuvo presente afuera del palacio legislativo, y señaló que su familia ha recibido amenazas desde que inició el proceso.

“En su momento se dará parte judicial, esta situación es incómoda para la familia. Ahora resulta que nosotras, las mujeres, somos las que debemos tener vergüenza; a mi sobrina se le ha recriminado, se le ha juzgado. Que quede claro que vergüenza es de quien comete estos actos. Ni yo ni nadie somos responsables de los hechos que ocurrieron, nadie obligó al señor que hiciera lo que hizo”, comentó.

Blanca conoció al magistrado cuando tenía 15 años, desde entonces comenzó una relación con él, la cual estuvo plagada de engaños. Ahora cuenta con 31 años, tiene dos hijos de él, e interpuso un proceso para garantizar la manutención de los niños, aunque el juzgador se amparó para evadir esa responsabilidad.

Con información de medios