Desaparición forzada no les interesa a candidatos, acusan padres de los 43

Ciudad de México. Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 lamentaron que a seis días de las elecciones, ningún candidato ni candidata a diversos cargos de elección popular se hayan pronunciado por este caso, ni tenga entre sus prioridades hacer frente al problema de la desaparición forzada en el país.

En la marcha por los 116 meses de la desaparición de los jóvenes en Iguala, Guerrero, también señalaron que sigue en pie la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para el 3 de junio próximo, en la que esperan que haya propuestas en lugar de descalificaciones.

La movilización salió del Ángel de la Independencia con rumbo al Hemiciclo a Juárez, pero por la intensa lluvia que cayó sobre Paseo de la Reforma, cortó su trayecto y terminó en el Antimonumento +43

Melitón Ortega, integrante del Comité de Padres de los 43 de Ayotzinapa, expuso en entrevista que hay preocupación entre los familiares “porque la postura del Presidente ha sido de descalificar, de entrada nosotros vemos esa actitud y de abono a la confrontación”.

No obstante, dijo que para ellos “esa no va a ser la ruta para el desarrollo y la conducción de este encuentro tan importante. Ahí el Presidente tendrá que exponer una serie de propuestas, sugerencias y observaciones de lo que ha pasado y de lo que no y sobre todo la ruta que vamos a construir para atender cada una de las líneas”.

Por su parte, ya en el mitin, Isidoro Vicario, uno de los abogados de los familiares, expresó que las familias “lamentamos que en esta farsa electoral, los candidatos y candidatas a ocupar algún cargo político, el tema de la desaparición forzada ni siquiera figura en su lista; y el tema, de manera concreta, de la desaparición de los 43 estudiantes de parte de los políticos y políticas ni siquiera es digno de mencionar que es un tema pendiente de justicia”.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, respaldó el pronunciamiento y expresó lo difícil que ha sido para ellos esta lucha que está a cuatro meses de cumplir 10 años.

“Hemos resistido por el amor que le tenemos a nuestros hijos, es algo muy duro para nosotros seguir viviendo el día a día pensando que mañana será mejor, que tendremos una buena respuesta de saber algo, dónde están nuestros hijos”, externó.

También lamentó que no se tenga “disponibilidad de que la investigación lleve su curso sin tanto obstáculo de por medio de las mismas dependencias que supuestamente están interesadas en esclarecer el caso”.

Entre paraguas, impermeables y plásticos para cubrirse de la lluvia, los padres y madres de los jóvenes, acompañados de un grupo de normalistas de Ayotzinapa y organizaciones civiles, concluyeron el mitin con el acostumbrado pase de lista de los estudiantes desaparecidos, así como de quienes fueron asesinados la Noche de Iguala, al que se ha sumado el de Yanqui Kothan Gómez ultimado el 7 de marzo pasado por elementos de la policía estatal de Guerrero.

