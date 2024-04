Familiares de los 43 normalistas exigen reunión con AMLO, amenazan con boicot a proceso electoral

“En ese estancamiento estamos hoy, al grado de que ni siquiera el presidente de la República está dispuesto a dar una reunión para dar cuentas de cómo avanza ese tema en las investigaciones. El presidente ha variado mucho, primero dijo que la reunión sería en 15 o 20 días, después varió en, dijo que la reunión se llevará a cabo sin abogados y ahora dice que hasta el 3 de junio, entonces hay mucha variación en cuanto a las fechas de la reunión y los padres no quieren correr el riesgo de aceptar la reunión para el 3 de junio y finalmente no se realice, eso solo va a descomponer la relación”.

“Creemos que la investigación se estancó, no ha avanzado, está en un bache. Hubo avances muy importantes hasta 2021, pero cuando el tema llegó a tocar las fibras del ejército mexicano, en su responsabilidad indirecta y por omisión, cuando las líneas de investigación nos llevaron allá, hubo un estancamiento”.

Ciudad de México. Si en los próximos días no hay una reunión con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador , los padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014, mantendrán su postura de boicotear el proceso electoral que culmina con la votación del 2 de junio, afirmó Vidulfo Rosales , abogado de los deudos de las víctimas.

“Si las autoridades nos confirman que la reunión con el presidente es para el día 3 de junio, valoremos la propuesta y daremos a conocer nuestras respuestas a más tarde mañana, es decir, si aceptamos o no esa fecha. Mañana haya o no haya reunión, de todas maneras el plantón se levanta. Si no nos dan respuesta de cuándo es esa reunión, las protestas van a seguir en los próximos días”.

En la Secretaría de Gobernación, más de 60 alumnos de la Escuela Normal Rural Isidoro Burgos, de Ayotzinapa, gritaron consignas mientras cargaban en sus manos fotografías de los 42 estudiantes desaparecidos hace ya casi una década.

