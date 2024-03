Descarta AMLO injerencismo de Ken Salazar tras reunión con ministros

COATZACOALCOS, VER.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se trate de “injerencismo” que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reuniera con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su presidenta Norma Piña Hernández.

“Pues no (coincide), pero está en su derecho. Lo único que le hubiese recomendado, si me hubiese comentado que iba ir a la Corte, y que los iba a ver a los ministros, le hubiese yo advertido que tuviera cuidado, nada más”, expresó el presidente.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuál fue el día más difícil de AMLO en su gobierno?... ‘Esa me dolió muchísimo’, admite

La prensa le cuestionó “¿de qué?” y el mandatario respondió que “de la cartera y de otras cosas”.

“Pero lo demás no hay ningún problema, o sea, cada quien, y no es injerencismo. Le tenemos mucho respeto y él ha sido muy respetuoso de la independencia, de la soberanía de México y no hay ningún problema”, manifestó el presidente.