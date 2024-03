¿Cuál fue el día más difícil de AMLO en su gobierno?... ‘Esa me dolió muchísimo’, admite

Con la cabeza baja y el semblante triste, AMLO recordó que aquel día estaba en un gira en Aguascalientes cuando, ya en el hotel, recibió una llamada del secretario de la Defensa para decirle que era muy grave lo que había sucedido y, gracias a las redes sociales, el mandatario vio un video en el que personas recogían gasolina, refiriéndose a la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo.

López Obrador recordó la explosión y la narración de aquellos que grabaron el momento en que personas salían corriendo envueltas en llamas aquel 18 de enero del 2019.

“Uno hace todo para salvar vidas porque habían personas quemadas, no todos murieron al instante”, mencionó, “estaba conmigo el doctor Alcocer, que él sabe lo que significan las quemaduras que no son solamente las superficiales, sino las internas, entonces, por más que intentamos salvarlas, eso me dolió muchísimo”.

Recordó que los hechos ocurrieron el 18 de enero de 2019, cuando él se encontraba de gira por Aguascalientes.

“Ya estaba yo en la habitación del hotel porque teníamos al día siguiente actos ahí y en Guanajuato y me habló el secretario de la Defensa, como a las 8 o 9 de la noche, para decirme que era muy grave lo que había ocurrido; me explicó y ya en las redes aparecía información”.

“Vi lo que estaba sucediendo, hay un video de esos momentos cuando están platicando dos personas y la gente está recogiendo la gasolina con bidones, con cubetas, y en ese momento salía un chorro del ducto; luego, la explosión. Los que están hablando se espantan y... muy fuerte”, relató AMLO.