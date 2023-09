‘Destruirá’ crisis migratoria a Nueva York, alerta alcalde Eric Adams y eleva sus críticas hacia Biden

NEW YORK, EU.- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, elevó sus críticas a la crisis migratoria que enfrenta “La Gran Manzana” por la gran afluencia de extranjeros procedentes de la frontera sur que comparte con México.

“Permítanme decirles algo, neoyorquinos, nunca en mi vida he tenido un problema al que no le vi un final; no le veo un final a esto”, expresó sobre el incremento de migrantes que llegan a la localidad.

TE PUEDE INTERESAR: Ignorará Rusia ‘opinión de otros países’ en desarrollo de relaciones con Corea del Norte

Ante falta de soluciones claras “este problema destruirá la ciudad de Nueva York”, dijo durante un evento en Manhattan.

En lo que va de la gestión, Adams ha criticado abiertamente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden y a la gobernadora Kathy Hochul, refiriendo que no brindan el apoyo necesario para la atención a los solicitantes de asilo en la ciudad.

Constantemente Eric Adams ha solicitado financiamiento financiamiento adicional y permisos de trabajo acelerados para resolver esta crisis.