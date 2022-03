Determina el Tribunal Electoral que Quadri debe borrar sus tuits transfóbicos

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un revés al INE, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el diputado federal, Gabriel Quadri , no sólo deberá eliminar tuits discriminatorios de las personas trans y abstenerse de publicar o emitir pronunciamientos idénticos o similares.

Lo anterior, luego de que Luévano Luna presentó una denuncia, por supuestos actos constitutivos de violencia política de género en su contra, por su identidad como mujer transgénero, tras diversas publicaciones realizadas por Quadri de la Torre, en redes sociales.

Sin embargo, las medidas cautelares solicitadas consistentes en un análisis de riesgo y plan de seguridad, así como la orden de que el legisladore retirara su “campaña violenta” y se abstuviera de difundir discursos de odio, contra la comunidad LGBTTTIQ+, principalmente en contra de las personas trans, fueron declaradas improcedentes por el INE.

De acuerdo con el instituto, el motivo para rechazar las medidas cautelares fue porque no se demostró la existencia de una urgente e imperiosa necesidad que las justificara, que publicaciones denunciadas no aludían a una persona en específico o a un colectivo identificable, por lo que no se violentaban los derechos político-electorales de una persona o de un grupo de personas.

TE PUEDE INTERESAR

Acusa Julio Scherer a Gertz Manero y Sánchez Cordero por modus operandi “extorsivo”

Además, precisó que los mensajes realizados por el diputado pueden tratarse de un posicionamiento realizado en el marco del debate parlamentario.

Por ello, la diputada por Morena impugnó argumentó que los mensajes de Quadri de la Torre sí constituyen mensajes discriminatorios que generan un discurso de odio en contra de la comunidad trans.

Contrario a lo indicado por el INE, la legisladora argumentó que las expresiones sí van dirigidas a su persona y que constituyen mensajes discriminatorios que generan un discurso de odio en contra de la comunidad trans.