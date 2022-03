Acusa Julio Scherer a Gertz Manero y Sánchez Cordero por modus operandi “extorsivo”

El ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, acusó al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y a la Presidente de la Mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, de confabular en su contra por medio de un modus operandi “extorsivo”.

De acuerdo con la publicación semanal impresa del medio de comunicación Proceso, Scherer Ibarra asegura que ambos servidores públicos están detrás de “acusaciones falsas” en su contra y de ser “cómplices en el afán de manchar” su nombre.

Expresó que Sánchez Cordero y Gertz Manero se valieron de su poder y recursos públicos con el fin de buscas “venganzas personales”, como en los casos de Juan Collado, Cruz Azul, Viaducto Bicentenario, Gómez-Mont y Álvarez Puga.

“En un amplio documento, Sánchez Cordero presentó una serie de fabulaciones respecto a mi relación con despachos como el de Rivera Gaxiola, Kalloi, Fernández, Del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca, así como el bufete Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá Abogados, entre algunos otros. No es un misterio que en diferentes momentos de mi actividad profesional trabajé con estos despachos: consta en mi currículum vitae. Sin embargo, la ex secretaria pretendió infamarme al insinuar que hice de la cercanía y el servicio al gobierno un muy redituable e ilegítimo modo de vida”, comentó el ex consejero en relación con la presidenta del Senado.