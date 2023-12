Detienen a Alfredo Jalife-Rahme por denuncia de difamación a Tatiana Clouthier

“Iniciado este año ha arreciado [...] la violencia política y esa me parece que, en momentos tan importantes como los que vivimos en términos de lo que ha sucedido en los últimos tiempos en temas de las mujeres, me parece muy grave” , dijo Clouthier a través de un video en redes sociales.

🪡 (2) La justicia y autoridades actúan a su ritmo y como ciudadana tengo el derecho de defender el buen nombre que he construido a través de los años. Nunca he dañado, ni dañaré al Estado Mexicano.

¿QUIÉN ES ALFREDO JALIFE-RAHME?

Es considerado como uno de los analistas políticos más importantes del país, además de ser escritor, columnista y cuenta con su propio blog de temas políticos, mundiales, económicos, entre otros; así como que ha sido profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y continuamente publica en el medio de comunicación La Jornada.

Pese a su perfil analista, Jalife-Rahme ha estado en el ojo público de los memes de Internet, luego que en una entrevista con el periodista Hernán Gómez para el medio de comunicación La Octava lo ‘regañó’ por meterse en “temas que no conoces”, al señalar que habla con una persona considerada como especialista, ya que el periodista “no lo era”.

Sumamente molesto, se limitó a exhortar a Gómez a que “no te metas en temas que no conoces, o por lo menos con alguien que es considerado especialista, porque tú no lo eres”, al ser cuestionado sobre su relación con la comunidad judía y no en temas como su trayectoria. Frase que fue viralizada en redes sociales.