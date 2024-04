Difícil, romper vínculo de Morena con programas, afirman especialistas

Especialistas consideran complicado romper la hegemonía de la estrategia clientelar de los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido político, Morena, en el actual proceso electoral.

Entrevistados por EL UNIVERSAL, reconocen un vínculo emocional de los programas con la figura presidencial y, por tanto, no descartan que la administración establezca una estrategia para vincular la intención del voto con la entrega de los apoyos.

TE PUEDE INTERESAR: Mamá de Camila revela que la asesina de su hija era su amiga; no quería que fuera linchada

A pesar de la veda electoral, los expertos también advierten que el Presidente no ha dejado de presumir sus apoyos gubernamentales, así como el número de beneficiarios, incluso el Instituto Nacional Electoral (INE) ya ordenó modificar o bajar de las plataformas digitales algunas de sus mañaneras.

Según la Secretaría del Bienestar (Sebien) durante la administración se ha beneficiado a más de 30 millones de personas mediante los programas sociales que se han aplicado desde 2019 al este año.

El Jefe del Ejecutivo federal invirtió 2.7 billones de pesos en dichos apoyos sociales. Los que tienen mayor número de beneficiarios son las pensiones que reciben los adultos mayores y las becas para estudiantes, con 12 millones cada uno; los jóvenes, 2.8 millones; trabajadores del campo, 2.5 millones y personas con discapacidad, 1.4 millones.

Carlos Ramírez, consultor de Integralia en entrevista con EL UNIVERSAL expuso que es muy difícil romper con la hegemonía de estrategia clientelar con los programas sociales y el vínculo que existe con el partido político.

Agregó que Morena, al llegar al gobierno, implementó programas como las pensiones para adultos mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas Benito Juárez, Sembrando Vida, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, entre otros; sin embargo, se ha politizado su uso y el acceso a los beneficios del asistencialismo.

“Se utilizan para vincular con el partido político y esa estrategia no es casual, lo que busca es recrear el vínculo emocional del programa social con el Presidente, e incluso en el lenguaje mismo se ocupa la figura del Jefe del Ejecutivo federal como si fuera él quien está otorgando el beneficio a la persona. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ‘las pensiones de López Obrador’ o ‘las becas del Presidente’?”, cuestionó.

Recordó que a finales de los años 90 se creó una ley sobre los programas sociales para que estos no tuvieran la etiqueta del gobierno en turno; sin embargo, señaló, las acciones del Mandatario federal se parecen a las del PRI.

”Al universalizar los programas, lo que ha propiciado es un enorme vínculo entre el gobernante y el gobernado. López Obrador se ve como el salvador porque ha estado incrementando los beneficiarios, también ayuda en este caso a la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, eso explica en buena medida por qué el Presidente ha mantenido niveles de popularidad”, añadió el consultor de Integralia.

Al analista político Alfonso Zárate señaló a este diario que los beneficiarios de los programas sociales se pueden traducir en votos a favor de Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

Además, la intervención del Mandatario federal en las elecciones está jugando un papel central que no debería tener y su negativa a respetar la ley es evidente.

”Sobresale el tema de las pensiones sociales y, particularmente, la utilización del argumento de que podrían perderse si Morena no retiene la Presidencia. Este factor y la condición de Claudia Sheinbaum como la representante del presidente López Obrador, sin duda tendrán una traducción en votos el próximo 2 de junio”, enfatizó.

”Es evidente que estamos frente a una elección de Estado, en la que el Presidente de la República juega un papel central, sobre todo por su negativa de respetar la ley; ha logrado que personajes cercanos a él sigan hoy de consejeros electorales o magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que parece blindarlo ante eventuales sanciones”, detalló.

Zárate no descartó el triunfo de la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, que representa a Fuerza y Corazón por México, por su personalidad: “Aún con la enorme asimetría de recursos, no puede descartarse el triunfo de la candidata opositora Xóchitl Gálvez Ruiz, que tiene una ventaja significativa porque su perfil personal conecta con anchas franjas del electorado. El triunfo de Xóchitl, siendo un escenario poco probable, no puede descartarse”.

Jaqueline Peschard, excomisionada presidenta del desaparecido Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI, ahora Inai), agregó que otro problema es que se está haciendo campaña con los programas sociales durante la contienda electoral y las autoridades deben frenar dicha acción.

”Es normal que los gobiernos hablen de los programas que desarrollan, claro que sí, pero el asunto es que durante las campañas no pueden presumirlos, eso lo hace el Presidente y las autoridades correspondientes deben frenar dicha acción”, subrayó.

Peschard Mariscal añadió: “Si asocia su partido y la coalición con sus programas está violando la equidad en la contienda electoral, además de que crean una relación clientelar entre quien ofrece recursos y quien los recibe porque sabes de dónde vienen. Sobre todo, cuando hay esta campaña diciendo ‘yo soy el que entrega el apoyo’, digamos impersonal, sino que es un apoyo claramente ligado al Presidente”.

Programas sociales, sin público objetivo El UNIVERSAL publicó el pasado 17 de febrero que 19% de los programas sociales que impulsa el gobierno federal no han logrado identificar su población objetivo. Esto significa que 13% del presupuesto asignado a estos programas (66 mil 664 millones 700 mil pesos) carece de un sector claro al cual beneficiar, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En su Informe de monitoreo de programas prioritarios 2023, el consejo destacó que entre los retos que enfrentan los programas está la identificación adecuada de una población objetivo, así como de un resultado esperado.

Cabe destacar que el Jefe del Ejecutivo federal, a pesar de la veda electoral, presumió el 18 de marzo pasado que en la mayoría de los hogares de México, las familias reciben cuando menos un apoyo de programas sociales, “una pequeña porción del presupuesto”.

En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador aseguró que con su gobierno hay una mejor distribución del presupuesto público.

”En la mayoría, casi en la mayoría de los hogares de México, de las familias de México llega cuando menos un apoyo, una pequeña porción del presupuesto, porque hay una mejor distribución de la riqueza de ingreso del presupuesto”, dijo.

El lunes pasado la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó modificar o eliminar siete conferencias matutinas en las que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó pronunciamientos vinculados con las elecciones, así como la difusión de propaganda del gobierno federal.

El consejero electoral Arturo Castillo precisó que el Presidente habló de la continuidad del proyecto de nación que encabeza de cara al término del sexenio.

”Hay mucha gente que quisiera que yo me quedara. Me está diciendo ahora ya se va y tenemos esto pendiente. Y les digo: va a seguir lo mismo, va a ser hasta mejor porque ya sentamos las bases, ya limpiamos el camino y este movimiento no lo detiene nadie”, expresó el presidente López Obrador en esa conferencia mañanera.

Explicó que con base en un precedente de la Sala Superior del TEPJF para considerar que una expresión tiene carácter electoral debe hacer referencia a la continuidad de su movimiento; si hace una comparación con la oposición respecto al futuro y finalmente, que no es relevante si hay un llamado expreso al voto o a un partido político.

La consejera Claudia Zavala subrayó que los servidores públicos tienen una obligación permanente de no intervenir en cuestiones de materia electoral.