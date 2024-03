AMLO rechaza que TEPJF tenga elementos para anular la elección presidencial 2024: ‘Busca regresar el bloque conservador corrupto’

AMLO ASEGURA QUE SUS COMENTARIOS SOBRE LOS CORRUPTOS, CONSERVADORES Y EN CONTRA DE LA OLIGARQUÍA NO AFECTAN A MORENA

Por otro lado, López Obrador también abordó las críticas que ha recibido por sus comentarios dentro de las mañaneras, especialmente aquellos dirigidos contra lo que él llama “los corruptos, conservadores o la oligarquía corrupta”. El presidente defendió su postura, argumentando que no puede quedarse callado mientras es objeto de calumnias por parte de lo que él denomina “la mafia del poder”.

“Ni modo que me quede callado. Ya sería el colmo que el Presidente de la República no pueda ejercer sus libertades, su derecho a manifestarse, a expresarse”, declaró López Obrador. Aseguró que no ha llamado a votar por ningún partido en particular, pero enfatizó que como titular del Ejecutivo tiene la obligación de garantizar el derecho a la información para todos los ciudadanos.

El presidente señaló que sus intervenciones son en ejercicio de su derecho de réplica y en defensa de la investidura presidencial. Ante las acusaciones en su contra, López Obrador instó a sus detractores a presentar pruebas y se mostró dispuesto a debatir sobre cualquier tema que se le plantee.