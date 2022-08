Dos universidades de Zacatecas suspendieron regreso a clases por violencia

Por su parte, en el municipio de Valparaíso las escuelas públicas en los niveles de preescolar, primaria y secundaria anunciaron clases presenciales hasta el 31 de agosto.

Sobre la suspensión de clases presenciales, el gobernador David Monreal dijo: “No, no, no, no; yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo y me da mucho gusto porque el informe que tengo hasta esta mañana es que prácticamente en educación básica, preescolar, secundaria, tenemos el 100 por ciento de regreso a clases (...) Los únicos que decidieron fue la universidad y el Poli”, dijo.